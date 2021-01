Cancelan vuelos entre Cuba y Guyana por la crisis del coronavirus

El Gobierno de Cuba ha cancelado varios vuelos con destino a Guyana, lo que implica que no podrán viajar más de cien cubanos que tenían previsto asistir a su entrevista de reunificación familiar en la Embajada de EE.UU. en ese país.

“Hicimos la operación, Cuba aprobó todo absolutamente, con horario de salida y de arribo a Guayana, y en la tarde de hoy las autoridades de Aeronáutica Civil, con motivos del COVID, cancelaron ese vuelo y otros planificados”, explicó en declaraciones a Telemundo 51, Yfraín Villasón, de la agencia de viajes Café Travel.

El gobierno cubano envió una carta a la agencia notificando la cancelación, sin ofrecer una solución alternativa para los afectados y dando solo como argumento la actual crisis del coronavirus en la isla.

Sin embargo, la contradicción es que los más de 150 afectados no tenían previsto su regreso a Cuba, sino un vuelo con destino a EE.UU. tras sus respectivas entrevistas.

“Lograr la entrevista de mi hija fue bien difícil, yo la reclamé como ciudadano americano y me he demorado tres años para poder traer a mi hija. Cómo me voy a sentir, impotente, porque no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada”, dijo uno de los afectados al citado medio.

Otro de los familiares que ha sido perjudicado con la medida comentó que “detrás de todo esto lo que hay es una maquinaria política”; opina que la intención es negarle la salida a esas personas “para presionar al presidente Biden para que reabra la embajada. No es más que política y cuestión de dinero”, concluye.

La única solución hasta ahora para los cubanos afectados es un vuelo programado en febrero, con escala en Cancún y destino Guyana, que hasta el momento no ha sido cancelado.

En septiembre de 2017, el Gobierno del expresidente Donald Trump, canceló la emisión de visas en su embajada en La Habana, tras una reducción drástica de su personal, debido a los ataques sónicos sufridos por diplomáticos estadounidenses y canadienses en la capital cubana, obligando a los cubanos solicitantes de visados a desplazarse a terceros países, muchos de los cuales exigen visa.