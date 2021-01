Joven denuncia precaria situación en centro de aislamiento contra el coronavirus en Cuba

Una joven cubana denunció en sus redes sociales la precaria situación de higiene y alimentación que sufren los pacientes de un centro de aislamiento para personas sospechosas de coronavirus en Ciego de Ávila.

Lis Shaira Hernández Pérez está recluida junto a su hija pequeña en un inmueble donde la higiene de las diferentes áreas, principalmente la de los baños, brilla por su ausencia.

También el estado de la comida es lamentable, según imágenes publicadas en su muro de Facebook el viernes 29 de enero.

“Por favor, compartan esto en todos los grupos que puedan, estas fotos que ven aquí pues son de la Única, donde tienen aisladas a una parte de las personas con COVID”, expresó.

“Señores, si llaman tanto a la reflexión sobre la higiene, empiecen tomando carta desde aquí, no creo que aquí podremos mejorar”, añadió.

En las fotografías se puede ver la situación del centro, donde preocupa sobre todo la falta de higiene de las instalaciones sanitarias.

Asimismo, suscita indignación la imagen de la comida que reciben los pacientes, servida en una jaba de nailon.

Con frecuencia salen a la luz publicaciones de este tipo, en las que los cubanos que están internos en centros de aislamiento contra el coronavirus, denuncian la escasez de recursos y el mal trabajo en dichas instalaciones.

La semana pasada Frank GE Socarras, quien lleva varios días en la facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, institución de educación superior reconvertida en centro de aislamiento ante el aumento de casos en la provincia, cuestionó que a veces son las tres de la tarde y los pacientes aún no han recibido el almuerzo.

“Aquí se encuentran niños de 2 y 3 años con sus madres. Niños que no tienen la culpa ni son responsables de los que les está pasando” describió en su perfil en Facebook.

“Aquí como saben la mayoría el servicio es pésimo, no es nada de cuento ni invento de las personas...” añadió.

Otras quejas en ese centro están relacionadas con el traslado de las personas durante la madrugada, la falta de medicinas y la mezcla de todo tipo de pacientes sin una previa valoración médica.

En octubre, un ciudadano que estaba en el centro de aislamiento Eduardo García, en La Habana, denunció el mal estado de la comida, el poco acceso a medicamentos y el deterioro y la suciedad de las diferentes instalaciones.

“En este lugar no hay ningún tipo de higiene (ya lo ven en las fotos) el agua falta a cada rato, la comida pésima, incluso en más de una ocasión la han traído descompuesta, con mal olor. NO HAY MEDICINAS. No entiendo cómo en un centro así no hay medicamentos para las personas... En fin, esto es una pesadilla, todo un desastre...”, lamentó el usuario Misael Rodríguez Hernández.