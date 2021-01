Madre cubana duerme con sus cuatro hijos en el suelo de una casa: No tengo donde vivir

La cubana Yuleisy Rodríguez Chaple, madre soltera de cuatro hijos, vive agregada en la casa de su exsuegra, de una sola habitación en el municipio Diez de Octubre, La Habana, a la espera de que las autoridades den respuesta a su compleja situación.

En ese pequeño espacio conviven, en total, nueve personas. “Es una casa super disfuncional por problemas de familia, y yo, en este pedacito de sala, duermo con mis hijos hasta en el suelo, porque no tengo donde vivir”, comentó al medio independiente CubaNet.

Además de las condiciones de hacinamiento, Rodríguez se lamenta de que tres de sus cuatro hijos presentan problemas de salud. “Conocimiento de esto tiene todo el mundo”, asegura la mujer, quien detalla que ha acudido al Gobierno y otros departamentos, pero sin soluciones.

“Tres de mis niños tienen certificados médicos, con los que me he presentado en todos los lugares. Hasta el Consejo de Estado he visitado y no he encontrado nunca una respuesta correcta”, declaró al citado medio.

Rodríguez explica que ni siquiera ha podido inscribir a uno de sus hijos en un círculo infantil, a pesar de sus constantes pedidos. “He tenido bastantes encuentros con casi todos los funcionarios del municipio, fundamentalmente con Bárbara Agón, presidenta del Gobierno de aquí de Diez de Octubre, que me tiene prometido que va a venir a visitarme para interesarse por mi situación. Una visita que nunca ha llegado en estos tres años”, dijo.

“Estuve con Damián Cordoné Oviedo, el intendente del Gobierno y es el primero que me ha dado una respuesta (falsa) tras la otra falsa. El 1 de septiembre me dijo que sí, que ya me iba a dar un local con una ayuda para que yo lo construyera… Después, a los días me dijo que no me lo podían dar porque eso era de Cubataxi (empresa estatal)”, explicó.

Tampoco le han ofrecido las ayudas económicas que ha solicitado debido a sus dificultades. “Como me lo había dicho una trabajadora social, que es alguien del Gobierno, empecé con los trámites, pero nunca pensé que fuera a recibir tantas mentiras, tantos engaños de parte de funcionarios que representan al pueblo”, lamentó.

Asimismo, Rodríguez dijo que se había anotado en varias listas con esperanzas de que se le entregara un hogar, luego de las palabras del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel indicando que su administración concedería viviendas a madres solteras de tres o más hijos.

“En la lista completa hice el número 83 (…) Sí conozco que aquí en el consejo (popular) de Tamarindo han ayudado a muchas madres, pero yo que soy el (número) seis en esto consejo, no he recibido absolutamente ningún tipo de ayuda”, enfatizó.

“Yo sí le dije al intendente que no tenía dinero para pagar y que me adelantaran mi vivienda. Si lo tuviera, no le estaría pidiendo ayuda al Gobierno”, añadió. “Necesito que mi queja llegue a las personas correctas y vean la situación en la que me encuentro”, expresó.

La Habana presenta un déficit habitacional de más de 185 mil viviendas, de acuerdo con datos oficiales de 2018. De todas las casas que hay en la ciudad capital, el 43 por ciento está categorizado de mal o regular.

Asimismo, la capital del país cuenta más de 43 mil albergados, aunque la Constitución de la República, vigente desde 2019, reconozca en su Artículo 71 el derecho de las personas a poseer una “vivienda adecuada y un hábitat seguro y saludable”.