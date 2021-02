Cubana residente en EE.UU. golpeada y procesada por "desacato" en La Habana

Amanda Conde, ciudadana cubana y americana, denunció el pasado sábado en su cuenta de Instagram que agentes de la PNR la agredieron físicamente, y ahora intentan fabricarle un caso por supuesto “desacato”.

La denuncia fue acompañada de fotos de los moratones producidos durante el arresto, que las autoridades cubanas consideraron "autoinflingidos".

Según su testimonio, "el acto de maltrato comenzó a las 10:00 a.m. en el Banco Popular de Ahorro ubicado en Ayestarán y 20 de Mayo", donde Conde se dirigió tras intentar comprar una perrita.

Para completar el pago de la mascota, Conde se dirigió al banco para sacar dólares. "Desde que entré al banco fui agredida por alegar que estaba haciendo uso incorrecto del nasobuco (lo cual es una difamación porque en todo momento tenía mi facemask KN95 correctamente puesto y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus. El personal de dicho banco alegó con gritos y amenazas que mis dólares de USA no servían aquí y que tampoco importaba que yo fuera cuidadana americana "que en Cuba no hay DERECHOS HUMANOS". Llamaron a la PNR y fui conducida a golpes desde la patrulla hasta el calabozo de la 4ta unidad ubicada en Infanta y Manglar como una presa común, por supuesto desacato a la autoridad", narró.

"Fui esposada con las conocidas esposas SHAKIRAS (que son las esposas que se le ponen a los presos de máxima seguridad) alegando que yo no estaba cooperando y que estaba agresiva por reclamar mis derechos y no firmar un documento que decía que había agredido a la oficial que me golpeó hasta causarme sangramiento interno por los pasados 7 días y hematomas en miembros", prosigue Conde.

"Ahí en el calabozo estuve detenida desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30pm. Donde me condujeron al hospital Miguel Enríquez (La Covadonga) donde coaccionaron a declarar que los golpes habían sido autoinfligidos (...) que por supuesto me negué a firmar!!!! La agresora Yaniesky con expediente 07416, de la estación del Cerro me denuncia por supuesta agresión hacia ella, la instructora Gabriela y la enfermera Guillermina, son mis testigos, más todos los detenidos por diferentes causas que presenciaron todo el maltrato que me llevó a una crisis nerviosa al punto de orinarme en mis ropa y zapatos!!!!", aseguró la presunta víctima.

"Actualmente estoy bajo proceso de instrucción con la teniente Coronel Marieski y el instructor penal Yasmani, todo el proceso de mi detención logré fotografiarlo con mi celular el cual conveniente se desapareció durante la transportación de la estación de policía al hospital. Por favor, hasta hoy he estado callada, esperando que resuelvan mi proceso ya que estoy siendo DEMANDADA por la oficial 07416 Yaniesky y hasta el momento no he recibido ni una citación. Necesito presentar mis documentos y pruebas de que soy ciudadana cubana pero también CIUDADANA AMERICANA y exijo que se cumpla la Ley lo antes posible!!!! Compartan y ayúdenme", concluye Conde.

Una amiga de Conde, Amanda Rosa Pérez Morales, se hizo eco de su denuncia en Facebook.

“Amanda Conde fue mi compañera en el pre [universitario]. Actualmente, ha sido encarcelada, golpeada y procesada por la policía en Cuba”, escribió.

“La razón: estar en el banco y querer sacar dinero en dólares de su tarjeta; luego confundirla con un grupo de personas que estaban protestando en la cola del yogurt. Por último, querer evitar que una policía la violentara (más) y le quitara a su perrita recién nacida, a la cual llevaba en brazos, sin importar si moría o no”, detalló.

Amanda es ciudadana norteamericana y viajó a Cuba en marzo del pasado año. Desde entonces, no ha podido salir por las limitaciones de vuelos.

“La están procesando por desacato a la ley y por no usar correctamente el nasobuco [mascarilla sanitaria] durante toda esta discusión. Su mamá está aterrada. Ella también. No sé, en estas líneas, cuántos derechos humanos ya se están violando de cajón”, añadió Pérez Morales.