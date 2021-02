Doctora cubana del Hospital Calixto García: Ni agua, ni guantes, ni ropa de protección para personal médico

La doctora cubana Alina Arcos denunció la precaria situación en la que los médicos y enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos está atendiendo a los pacientes en el Hospital Calixto García de La Habana.

"Ayer entramos a trabajar sin agua, ni guantes, ni ropa de protección. Había un paciente antígeno positivo en la sala", dijo la doctora en sus redes sociales, resaltando el récord de casos de coronavirus que presenta el país.

Arcos señaló que lo que está exponiendo no es un caso aislado y que solo ha decidido hacerlo público porque hace más de 10 meses están "utilizando las vías formalmente adecuadas, sin éxito" y "quizás visibilizándolo pueda resolverse".

La doctora aclaró que si realmente por la situación económica que atraviesa Cuba se agotaran los medios de protección para el personal médico, ella seguiría trabajando, porque "soy una enamorada de lo que hago".

"Solo digo. Para si enfermamos se sepa que no fue en una cola, ni en una fiesta, ni en contacto con viajeros. ENFERMAMOS TRABAJANDO", resaltó.

Otros trabajadores del Hospital Calixto García se sumaron a las quejas por la falta de recursos con la que están atendiendo a los pacientes, principalmente los médicos y enfermeras que está en primera línea.

"Soy también trabajadora de la UCIE. Es el día a día que se vive actualmente. Más penoso y desesperanzador es la respuesta de nuestros superiores que se supone sean los que garanticen todo", comentó una persona.

"Hasta donde sé, esto sucede con una regularidad angustiante, una y otra vez. Estamos hablando de la sala de terapia del cuerpo de guardia del Hospital Universitario "General Calixto García", que recibe a diario un número importante de las urgencias de la ciudad. El personal de salud allí está super expuesto, hay que cuidarlo", escribió otra.

"En el hospital Miguel Enríquez la cosa no anda muy buena, ya me llegó la referencia de algunos olvidos, lamentable", "En el [Hospital] Nacional está pasando lo mismo, no hay nada, mi esposo está igual en riesgo", denunciaron otros internautas.

La doctora recibió numerosas muestras de apoyo y preocupación, así como aplausos por su ética profesional y su valentía, aunque algunas personas se limitaron a reproducir el discurso oficialista y culpa al embargo de Estados Unidos.

"Si la razón de las carencias es el bloqueo, no sé por qué en la calle venden todos los medios de protección que no tienen nuestros profesionales para trabajar con un mínimo de seguridad", cuestionó una usuaria.

El año pasado, una enfermera denunció a CiberCuba que en los policlínicos de La Habana no tenían "ni guantes ni nasobucos ni soluciones antisépticas para limpiar las superficies, ni siquiera hay para lavarse las manos".

Las denuncias por la falta de recursos y de higiene en los hospitales cubanos son frecuentes. Cada vez más médicos y enfermeros acuden a las redes sociales luego de no recibir respuesta por las vías oficiales y cansados de exponerse más de la cuenta. La solución en algunos hospitales del país ha sido desinfectar y reciclar el material desechable.

Cuba vive su peor etapa de coronavirus, con récords de contagios y fallecimientos, con un total de 31 190 casos y 229 fallecidos desde que empezó la pandemia. Actualmente permanecen hospitalizados en Cuba 14 004 pacientes, de los cuales 5544 son casos activos.