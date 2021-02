Dayamí La Musa enamora a sus fans posando sexy con un short cortico

La cantante cubana de música urbana Dayamí La Musa tiene la fórmula perfecta para encandilar a sus admiradores de las redes sociales y hacer que en cuestiones de minutos muchos de ellos caigan rendidos a sus pies.

Basta que la reguetonera publique en su cuenta de Instagram, donde alberga 276 mil seguidores, una imagen en la que aparezca explotando su lado más sexy y provocativo para que sus incondicionales comiencen a regalarles mensajes llenos de halagos y cumplidos. Ejemplo de ello es la última fotografía que la intérprete de Te hago traaa subió a su cuenta de la mencionada plataforma.

Con motivo a la popular etiqueta #TBT (Throwback Thursday), con la que cada jueves recurren millones de internautas publican algún recuerdo del pasado, Dayamí La Musa compartió dos fotografías que fueron tomadas en el año 2018 en las que aparece de lo más sensual posando con una camiseta corta y un short corto vaquero que marcaba a la perfección sus curvas naturales.

"Hermosura", "Mira que eres bonita", "Linda y sexy", "Lo mejor que tiene Cuba", "Tu belleza natural me vuelve loco y me enamora cada día más", "Linda ayer, hoy, mañana y siempre", "Cada día más chula y hermosa", "Nunca me dejas de asombrar, eres única", "Hermosa mami, deliciosa mi china linda" o "Linda y natural como siempre", son algunos de los piropos que los fans de la cantante urbana cubana le han dejado en el post.

En los últimos meses, varias han sido las ocaciones en las que Dayamí La Musa ha deleitado a sus seguidores con imágenes en las que presume de su belleza y sensualidad de una forma muy sutil.

Si echamos una mirada a su perfil de Instagram, podemos ver algunos posados en los que la reguetonera explota su faceta más dulce y femenina, como esta foto en la que se le puede ver con su larga melena negra suelta y envuelta en una bata de baño de seda.

