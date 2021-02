Migrante cubana da a luz en un hospital de Texas y la Patrulla Fronteriza la detiene junto al bebé

Una migrante cubana dio a luz en un hospital de Texas, y los agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron junto al recién nacido, y hasta hoy permanecen bajo custodia.

El suceso tuvo lugar el pasado 30 de enero, cuando en menos de 48 horas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvo a madre e hijo, según informó el medio CBSDFW.

La cubana envió mensajes de textos a una defensora del grupo Every Last One, en los que aseguraba que se la llevaron a detención el sábado por la tarde, un día después de haber dicho que había dado a luz.

También trascendió que la cubana se encontraba en una celda de detención sin camas y con escasa comida, condiciones inaceptables para alguien que acaba de dar a luz y un recién nacido.

El pasado miércoles CBP anunció que pronto liberaría a ambos, y que su procesamiento en EL Río, Texas, se retrasó debido al aumento de los cruces fronterizos en los últimos días.

No obstante, de acuerdo con las reglas federales, el CBP debe liberar a la mayoría de los inmigrantes detenidos después de 72 horas, tiempo que se cumplió el pasado martes.

CBP informó además que los agentes revisaron a la madre y al niño el miércoles temprano y ambos estaban sanos.

"No sabemos por qué está allí tanto tiempo, no sabemos en qué condición está, no sabemos en qué condición se encuentra el bebé", dijo Amy Cohen, directora ejecutiva del grupo Every Last One.

Por su parte, la agencia The Associated Press. que ha reportado el caso, no ha hecho público el nombre de la cubana porque su familia teme que pueda enfrentar represalias si la obligan a regresar a México.

En el caso del bebé, como es nacido en Estados Unidos, no debería estar sujeto a una detención migratoria por su condición de ciudadano, ya que las leyes de Estados Unidos otorgan la ciudadanía por nacimiento.

A finales del pasado mes de enero casi un centenar de migrantes indocumentados que se trasladaban por la frontera dentro de un camión de refrigeración fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas.

Los migrantes fueron puestos bajo custodia mientras se lleva a cabo una investigación por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional.