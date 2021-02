Policía de Miami busca a tres ladrones que robaron en una lavandería

La policía de Miami busca a tres sospechosos relacionados con un robo en la lavandería Magic Cycle de esa ciudad, según divulgaron diferentes medios de prensa locales.

Glen Cabezas, el dueño del negocio ubicado en Northwest 67th Avenue y West Flagler Street, contó a América TeVé que a las 3 de la mañana del último jueves recibió una llamada de la compañía de alarmas y al mirar las imágenes de las cámaras de seguridad vio a los ladrones entrando al local.

Cabezas agregó que, aunque se trasladó rápidamente a la lavandería, cuando llegó los ladrones ya se habían marchado.

Los sospechosos llegaron al lugar en una camioneta blanca, según se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, y mientras el conductor se quedaba en el vehículo, los otros dos rompieron las puertas de la lavandería y entraron al local.

En el atraco se sustrajeron 300 dólares en efectivo, jabón líquido y ropa de los clientes que estaba recién lavada, aseguró el dueño de la instalación.

"Dios sabe lo que hace. Mejor no encontrarse en esa situación porque ellos podían estar armados también", dijo Cabezas a la prensa local de Miami sobre el hecho de que no estuviese en ese momento en el local y no haberse topado con los criminales.

La policía pide a todas las personas que puedan identificar a algunos de los sospechosos, que se comuniquen a través de la Línea de Alto al Crimen de Miami -Dade.

Esta semana se reportó otro robo en una vivienda al noroeste de Miami, donde participó una pareja acompañada de una niña. Las víctimas, que son de origen cubano, aseguraron que los ladrones se llevaron 500 dólares en efectivo y joyas valoradas en unos 20 mil dólares.

Los sospechosos, Gobby y Gina Mitchell, comparecieron en corte y están acusados de robo en mayor cuantía, robo en viviendas ocupadas y negligencia infantil.