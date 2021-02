Deborah Bruguera responde a campaña de descrédito contra su hermana Tania Bruguera: "Ella no está sola"

Deborah Bruguera, hermana de la "artivista" Tania Bruguera, salió en defensa de la artista quien ha sido centro de una campaña de descrédito impulsada por el gobierno cubano: "Ella no está sola (...) esta vez la integridad y los principios se han convertido en un bien común", afirmó.

En su muro de Facebook, Deborah se refirió al reportaje propagandístico publicado en el Noticiero Nacional de Televisión donde se intentó denigrar la obra de Bruguera, una de las artistas del performance más conocidas internacionalmente.

"Qué pena para el gobierno que no se trata ya de solo una persona sino de todo un Movimiento. Déjenla tranquila, esta vez, no está sola, esta vez #TodosSomosUno y la integridad y los principios se han convertido en un bien común", afirmó.

Al inicio de su publicación la mujer, residente en Italia, había escrito: "No me dan paz. Esto de vivir con 6 horas de diferencia de Cuba no me permite estar al día. Abro los ojos, abro Facebook y abro un mundo de ciberclarias que vienen en masa guiadas por un aparato que piensa aplastará a mi hermana".

Asimismo, relató breves anécdotas sobre el trabajo de su hermana y la relevancia que su activismo imprime a cada obra, donde prioriza la ética social por encima de propuestas del mercado.

Dijo que Tania Bruguera ha trabajado con directores y curadores de Museos de primer nivel que tienen la obra de la artista como parte de sus colecciones.

"Están obsesionados con el "Guyenjain" (Solomon R. Guggenheim Museum (New York)) bueno, pues Tania en esa ocasión si el Museo quería esa obra dentro de la institución a toda costa, le tenían que permitir trabajar fuera del Museo todo el mes de la exposición - algo que le están criticando también en Cuba-, donde recogió a pulmón decenas de miles de firmas en un proyecto que gestó a favor de los inmigrantes, lo mismo con el Centre Pompidou con una obra que se desarrolló mas fuera que dentro y siempre en función de la justicia social y así en un sinfín de ocasiones", destacó Deborah.

"Para el Tate (Inglaterra) muchos esperaban que aprovechara e hiciera un objeto imponente y así tenía la vida resuelta pues lo podría vender con mucha facilidad y a un precio con la cantidad de ceros que le viniera en mente; pues Tania trabajó con la comunidad, creó un manifiesto, cambió el nombre de uno de los edificios del Tate en honor de una activista local y este gesto hoy forma parte de la colección permanente del Museo porque para ellos ES ARTE algo que el MINCULT todavía no ha llegado a entender", subrayó.

"Reconocer el valor del trabajo comunitario para la sociedad también ES ARTE. Los curadores y directores de Museo con los que ella ha trabajado saben que Tania no es para nada fácil, que no se van a encontrar nunca la posibilidad de que les mande un dibujo, lo cuelguen y ya está. El nivel de compromiso es SIEMPRE", aseguró.

Dijo asimismo que "desde hace más de 6 meses (como es natural con ella que cada cierto tiempo vienen instituciones interesadas en adquirir su obra para la colección) estamos trabajando con 3 instituciones muy importantes, este tiempo se ha dilatado porque Tania siempre complica este proceso introduciendo algo para no ser ella la única que se beneficie".

"Tania no le ha vendido todavía a ninguno de ellos hasta que no hagan una declaración pública a favor de los artistas independientes en Cuba, hasta que no se posicionen y sí, existe la probabilidad de que no les venda una obra, es algo que ya ha pasado, porque para ella es más importante en este momento la visibilidad de sus compañeros, de los artistas independientes", subrayó en su post.

Comentó que cuando la televisión oficialista cubana publicó el reportaje contra su hermana esta se encontraba durmiendo, pues había pasado cuatro noches colaborando con el movimiento 27N en una solicitud al Parlamento en La Habana.

"Pueden seguir diciendo lo que quieran en el NTV pero ella va a dormir tranquila, exactamente como hizo mientras estaban difamándola en TV. Es muy simbólico saber por personas que la llamaron ese día para avisarle que estaba en TV, que Tania decidió seguir durmiendo (estuvo 4 días sin hacerlo trabajando con el grupo 27N en preparar la recogida y entrega de firmas a la Asamblea Nacional) esto solo lo permite si sientes paz en la conciencia", dijo Deborah en la red social.

"Cientos de personas de alto perfil desde artistas a directores de museos respetan su compromiso artivista y sus preocupaciones sobre el poder institucional", afirmó.

"Hablar con el poder nunca ha sido fácil, pero se logra y con el diálogo siempre se llegan a acuerdos justos. Solo en Cuba la respuesta ha sido represión, acoso policial, difamación (incluso a nivel internacional) y manipulación de imágenes y contenido en la Televisión Nacional. Solo con un ok el audiovisual se organiza en un momento, ok?", alertó.

"Creo que lo mejor es que la dejen seguir manteniendo un perfil bajo dentro de un Movimiento horizontal, por lo tanto una más dentro de un grupo, no se ensañen que les puede quedar feo. Sabemos que el director del Museo Nacional se ha dedicado a hablar con cuanto curador y director de museo ha pasado por allí haciendo un trabajo personal de descrédito a Tania, que pena para él que después todos se lo refieran a ella", apuntó.

El pasado jueves el espacio del NTV que conduce el vocero oficialista Humberto López se dedicó a intentar asesinar la reputación de Tania Bruguera, a la cual acusaron de ser una "fabricación política" desde Estados Unidos. La campaña contra ella surge a raíz de su participación en varios sucesos importantes de los últimos tiempos en el país, como las protestas pacíficas a las afueras del Ministerio de Cultura.

Este viernes el conductor del espacio volvió a dirigirse a la artista publicando una conversación telefónica con el comunicador Eloy Viera (a quien presentan como asesor de El Toque) y con otras personas no identificadas.

Aunque el espacio parecía estar dedicado a desacreditar al líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, a mitad de programa el vocero López relacionó a Ferrer con Bruguera, con base en un mensaje de solidaridad que el opositor envió a la artista tras la campaña de desprestigio a la que es sometida en la televisión estatal.

Muchos han sido los cubanos que han reaccionado a la campaña difamatoria que ha desatado la Televisión Nacional contra la reconocida artista plástica.

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera dijo que era probable que, a raíz del reportaje del NTV, algunos cubanos vieran su rostro por primera vez, a pesar de ser una de las artistas cubanas más reconocidas internacionalmente, con obras en El Tate de Londres o el MoMa de New York.

"El NTV ha confirmado, sin darse cuenta, todo el valor de la obra de Tania Bruguera. Porque eso que ella ha denunciado en cada performance es dolorosamente real. ¿A cuántos artistas piensan desacreditar, sin derecho a réplica, en el NTV?", dijo.