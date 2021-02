Muere un veterano oficial penitenciario de Miami-Dade por COVID-19

Juan Llanes, un veterano oficial del centro correccional de Miami-Dade, falleció el viernes a causa del Covid-19, informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del condado (MDCR).

El oficial, de 57 años, comenzó a trabajar en los correccionales del sur de Florida en 1988 y su muerte ha despertado más de una alerta sobre la seguridad de los centros penitenciarios tanto para sus trabajadores como para los internos.

El portavoz del MDCR, Juan Diasgranados, confirmó el viernes que 84 empleados del lugar están actualmente contagiados con el nuevo coronavirus y fueron enviados a sus hogares para que se mantengan aislados.

Hasta el momento se han identificado 20 presos con Covid-19 en el correccional, por lo que las autoridades han dispuesto algunas precauciones para evitar los contagios, como la cancelación de visitas de familiares al reclusorio, detalló.

Llanes inició su trabajo en 1988 en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, y en 1992 fue trasladado al Centro de Detención Metro-West, donde laboró hasta 2010.

Desde entonces prestó servicios en la Unidad de Servicios Hospitalarios donde podía haberse jubilado pero siguió trabajando para ayudar a su familia, dijo el oficial retirado George Hubbard.

A Llanes le sobreviven su esposa Norma; su hijo, Justin, su madre, Milagros; su hermana, Carmen; y otros familiares, detalló el diario Local 10.

La misa de Llanes se llevará a cabo el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en la iglesia católica St. Raymond of Peñafor y será sepultado ese mismo día en el cementerio católico Our Lady of Mercy de Doral.

En marzo del pasado año el MDCR registró el primer caso de coronavirus en un recluso. Días después 291 empleados del sistema penitenciario fueron evaluados, y de ellos 40 dieron positivo al coronavirus.