Luis Fonsi estrena en portugués el sencillo “Por Isso Que Eu Bebo”

El popular cantante boricua Luis Fonsi aceptó el reto de interpretar completamente en portugués el sencillo Por Isso Que Eu Bebo, una colaboración junto al dueto brasileño Zé Neto & Cristiano y al portugués Thyy.

El tema, que involucra sonidos latinos y el ritmo del country, contó para su videoclip con los escenarios de Casa das Caldeiras, uno de los sitios del patrimonio histórico de Sao Paulo.

El dúo Zé Neto & Cristiano acumula más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify e incontables fans en el país sudamericano. El nuevo single con Fonsi es la primera colaboración internacional del dúo brasileño (cantantes de country music). Por Isso Que Eu Bebo fue compuesta por Thyy, junto a Luis Fonsi y Giuliano Matheus.

Por su parte, Thyy es un joven cantante ítalo-brasileño radicado en Portugal que destaca por sus frescas composiciones. A los 17 años ya formaba parte del ranking de los más grandes compositores del país. Dos años más tarde, comenzó su carrera como cantante y, en 2015, lanzó la divertida canción Moon Álcool bajo su anterior nombre artístico: Thiago Matheus.

La relación de Luis Fonsi con Brasil es muy especial y el artista lo ha dejado muy claro en múltiples ocasiones. Es fan de personalidades como Ivete Sangalo, con quien ya ha compartido escenario, y Anitta, con quien interpretó el sencillo Pa alante. Su respeto y admiración por la música de esta potencia cultural lo llevó a interpretar Por Isso Que Eu Bebo completamente en portugués, lo cual requería mucha responsabilidad y dedicación.

"Esta noche salimos con una sorpresa... y es en Portugués! PorIssoQueEuBebo. Brasil, espero que gostem do meu Português, e da nossa canção!!! À 00h00 (meia-noite) no YouTube e em todas as plataformas digitais!!@zenetoecristiano @thyyoficial", escribió en su cuenta de Instagram el boricua el día del estreno, el pasado viernes.

El tema ha sido muy bien recibido en Youtube, donde acumula 1.5 millones de visitas con apenas 48 horas de su lanzamiento oficial.

