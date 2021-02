Yeny Valdés, devastada por el fallecimiento de un utilero de Los Van Van: "¡Qué triste estoy!"

La cantante cubana Yeny Valdés, la que fuese por muchos años la voz femenina de la prestigiosa orquesta Formell y Los Van Van, ha recurrido a las redes sociales para compartir la profunda tristeza que siente tras enterarse del fallecimiento de "El Teniente", quien por más de cuarenta años fue utilero de la agrupación.

La artista publicó en su perfil de Facebook una imagen del señor acompañada de unas bonitas palabras. En su escrito, la exvanvanera recuerda a "El Teniente" como una persona muy cariñosa y expresa lo mucho que le duele su partida pues para ella era un buen amigo.

"¡Qué triste estoy! Ha fallecido un amigo. El Teniente, utilero de Los Van Van por más de cuarenta años. Me duele tu partida... mucho. Gracias por tu cariño desde el primer día. Me quedo con ese abrazo que me diste cuando fui a Cuba esta última vez y pasaste a verme (tú, el único). El de verdad", comentó primeramente.

"Ya estás junto a Juan y seguro andarán juntitos, con Pedrito, con Manolo, con el Chei, con el Barrí. Te voy a extrañar. Gracias por tu cariño hermano. Que te llegue mi abrazo vestido de dolor. Luz, luz, luz", concluyó la intérprete.

Yeny Valdés formó una parte indispensable de Los Van Van por 16 años, siendo durante todo ese tiempo la figura femenina por excelencia de la orquesta.

Luego de cosechar grandes éxitos junto a la banda, conquistar escenarios de varias partes del mundo con su potente voz y ganarse el cariño del público tanto de dentro como de fuera de la isla, en enero de 2017 la artista abandonó definitivamente El Tren de La Salsa por amor y no para emprender su carrera en solitario como se llegó a especular en su momento.

La cantante comenzó una nueva vida en la ciudad de California (Estados Unidos) al lado de su esposo, el también músico cubano Erick Barbería, junto a quien hemos podido verle a cada rato muy feliz y sonriente a través de las publicaciones que hace en sus redes sociales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.