Carta abierta del periodista Henry Constantin al Gobierno de Cuba: "Ineptos. Por favor, renuncien"

El periodista independiente Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, escribió una carta abierta dirigida al Gobierno de Cuba, donde les pide que renuncien.

"Estimados presidente y miembros del Consejo de Ministros de la República de Cuba: Ineptos. Por favor, renuncien. Sin más, Henry Constantin", escribió el periodista en su cuenta oficial de Facebook.

Según Constantin, decidió hacer esta carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz al resto del Consejo de Ministros, después de leer la lista de trabajos por cuenta propia prohibidos a los cubanos, precisamente los que tienen que ver con comunicación, grandes industrias, economía, modernidad, tecnología y arte.

En el día de ayer, el gobierno cubano hizo público un listado de 124 actividades para las cuales no se permitirá realizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre las que se encuentran el periodismo y la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, así como la producción audiovisual y cinematográfica y la enseñanza de cualquier nivel.

Con estas medias, el régimen de la Isla ratifica que queda terminantemente prohibido el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formatos, y explícitamente lo cataloga como una actividad ilícita.

Entre otras prohibiciones están las actividades de galerías de arte comerciales, la venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales o las actividades de campismo, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas.

Esta noticia ha indignado a muchísimos cubanos de dentro y fuera de la Isla. La investigadora Maria Antonia Cabrera expresó de las medidas antes mencionadas:

"Las nuevas prohibiciones para el trabajo independiente, del que mayoritariamente se excluye (por tanto, ilegaliza) el trabajo intelectual y artístico, no deja otra opción que la emigración a quienes no desean trabajar para el estado. No creo que esa sea una consecuencia no deseada, sino el propósito de la nueva ley: cerrarle la llave a los artistas e intelectuales conflictivos para que se vayan del país. Una actualización del “no los queremos, no los necesitamos”, mas o menos como “si no nos sirven, para qué los queremos”, sostuvo.