Gobierno de Cuba mantiene prohibidos los negocios privados de venta de vehículos automotores, piezas y accesorios

El gobierno de Cuba mantiene prohibidos los negocios privados de venta de autos, piezas y accesorios, una actividad que seguirá bajo el control estricto del Estado.

El miércoles el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) dio a conocer un listado de 124 actividades para las cuales no se permitirá realizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Dicha lista dedica su sección G al comercio de productos, tanto al por mayor como al por menor (sin transformación), así como a la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

De tal forma, se prohíbe de manera expresa la venta de vehículos automotores y la venta al por mayor de partes, piezas y accesorios para dichos vehículos.

"La venta al por mayor consiste en la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos y usados a minoristas, a usuarios industriales, comerciales, institucionales o profesionales y a otros mayoristas, o la actuación como agente o intermediario en la compra o la venta de mercancías para esas personas o compañías", precisa el texto.

Ello no significa que el propietario de un auto no lo pueda vender a quien quiera. Lo que no se permite a nadie es tener un negocio de venta de autos ni piezas.

En la sección G se prohíbe totalmente el comercio al por mayor (en general), a excepción de la venta mayorista de productos agropecuarios.

Tampoco se autoriza la venta al por menor de productos de tabaco, de combustibles para carros, de equipos de información y de comunicaciones, de productos farmacéuticos y medicinales, de sellos y monedas, y de armas y municiones.

Igualmente quedan excluidas las actividades de galerías de arte comerciales.

Esta semana el gobierno cubano eliminó el listado de actividades permitidas para el trabajo por cuenta propia, una medida con la que muchos pensaron que se expandiría la iniciativa privada en el país, en medio de una de grave crisis económica.

Sin embargo, en la práctica lo que hicieron fue eliminar la lista de actividades permitidas y crear una nueva con las 124 prohibidas o limitadas.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dijo que de las más de 2 000 actividades permitidas en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, sólo se limitarán, total o parcialmente, 124 de ellas.