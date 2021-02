Colas en Santiago de Cuba para comprar panqué de producción estatal a 40 pesos

La fábrica estatal de panqué de Santiago de Cuba ha "excedido" la producción de uno de los dulces más apreciados en la provincia, especialmente ahora, ante "la compleja situación del país". Pero esos supuestos buenos resultados que recoge la prensa local no son suficientes para acabar con las colas para comprar panetelas a 40 pesos.

Según publica el diario oficialista Sierra Maestra, los 11 empleados por turno que tiene la fábrica sólo trabajan por las mañanas, (de 6:30 am a 12:30 pm). Sin embargo, no explica a qué se debe esa reducción de la jornada laboral de 8 horas: si a la escasez de materia prima o a alguna decisión política, administrativa, sanitaria o de convenio colectivo del sector.

En esas seis horas los empleados tienen asignada la producción de 10 sacos al día y aunque la dirección de la fábrica no lo reconoce, esta cifra no parece ser suficiente para cubrir la demanda, a juzgar por el comentario que ha dejado a la noticia un santiaguero que no ha podido acceder al producto.

Este consumidor se queja de que los panqués no llegan al distrito José Martí y desde allí la gente no se desplaza a la fábrica por falta de transporte. Al final, añade, sólo pueden comprar panetelas los vecinos de la zona donde se produce.

Quienes guardan colas diarias para poder comprar uno de los 136 panqués de 615 gramos que sacan al día por 40 pesos cubanos hablan bien de su calidad, pero no les convence el tamaño. De hecho, lo valoran de "regular" sin dejar de reclamar que la panetela vuelva a su precio anterior a la Tarea Ordenamiento (20 pesos).

Ahora con 20 pesos sólo pueden adquirir uno de los 1.804 panqués que se sacan a la venta en mercados (hoy están cerrados, aclara el diario oficialista) e instituciones estatales, acota la directora de la fábrica Odalys Font Mustelier.

Integrada en la UBE Alimsan, perteneciente a la Empresa Provincial Alimentaria Santiago, la fábrica de panqué dice estar comprometida con elevar la calidad para justificar la subida del precio, admite Font Mustelier, que achaca esta decisión al encarecimiento de la materia prima.

Eso justifica, en su opinión, que el mismo panqué cueste 18 pesos en la Cadena del Pan y en un local adyacente a la fábrica se pague a 20 y a 40.

Precios disparados en Cuba

El panqué no es el único producto que se ha encarecido en Cuba desde el inicio de la Tarea Ordenamiento, el 1ro de enero de 2021. Los habaneros, por ejemplo, empezaron el año pagando precios desorbitados en la heladería Coppelia y al Gobierno no le quedó más remedio que corregirlos a la baja ante la fuerte presión social.

Pasó lo mismo con las tarifas eléctricas excesivas que presentó en un primer momento el zar de la economía cubana, Marino Murillo, y que tuvieron que ser rectificadas ante las protestas de los consumidores.

En opinión del gobernante Miguel Díaz Canel, el mal pie con que ha empezado la Tarea Ordenamiento es responsabilidad de directivos de empresas estatales que para el sucesor de Raúl Castro adolecen de formación y han implementado las normas de manera incorrecta.

Desde que empezó la pandemia se ha recrudecido la escasez en Cuba y en plena crisis sanitaria del coronavirus se siguen viendo largas colas por todo el país.

Sin embargo, rara vez las recoge la prensa oficialista, volcada en difundir el discurso positivo de Murillo, que pretende convencer a los cubanos de que ya empiezan a notarse los efectos positivos de la Tarea Ordenamiento en la economía del país.

El propio Murillo ha dado por hecho que muchas empresas estatales no podrán sobrevivir a la Tarea Ordenamiento y el Gobierno baraja que unos 300.000 trabajadores del Estado podría perder su empleo.

De momento, el Gobierno mantiene la tasa fija de cambio de 1 dólar por 24 pesos, aunque en el mercado informal se paga a 1x50. No hay indicios de que el Ministerio de Finanzas y Precios o el de Economía estén por la labor de corregir esta situación.

Tampoco hay señales que apunten a que los cubanos podrán recuperar el dinero que guardaron en cuentas bancarias en MLC de las que a día de hoy no se pueden retirar dólares sino pesos, una moneda que supuestamente sólo se iba a devaluar en el sector empresarial, según Murillo.