Eduardo Antonio confiesa sentirse liberado tras salir del armario

El cantante cubano Eduardo Antonio habló por primera vez en televisión del orgullo que siente por haber salido del armario y mostrar que tiene una relación romántica con un hombre.

El artista se presentó el viernes en el programa TNT, que conduce el presentador Carlos Otero en la cadena América TeVe, donde explicó que su novio está actualmente en Chile, y que aunque por compromisos profesionales no viven juntos, pasan mucho tiempo uno al lado del otro.

"Estamos juntos mucho tiempo", aclaró.

El conocido popularmente como El Divo de Placetas subrayó que es muy feliz con su pareja, el también cubano Roy García.

"Estor realizado, me siento realizado como padre, como hijo, como hombre, como artista. Cada día el publico me quiere más, cada día hago lo que me gusta, canto lo que quiero, digo lo que quiero y amo como quiero", afirmó.

El intérprete dijo que aunque nunca ha tenido secretos con sus amigos, consideró no hablar a la prensa de su intimidad y su sexualidad, para que así se centraran en preguntarle por su carrera.

"A veces tienes miedo, y el miedo detiene y en algún momento lo pude tener", admitió.

El artista contó que no había salido del armario porque le preocupaba su trabajo y el hecho de que su hijo Eduardo estaba creciendo, y tenía miedo de la reacción de sus amigos en la escuela y de que le hicieran buying, como le sucedió a una sobrina suya en México.

"Y no quería que a mi hijo le pasara. Me aguanté", señaló.

"Yo decía: mi público es familiar, este público que me da rating, que me ama. Yo decía: ¿me van a querer igual, me van a aceptar igual? Lo puedo decir hoy: mi público me sigue amando, con el mismo amor y posiblemente más y eso me hace muy feliz", subrayó.

Eduardo Antonio cantó en el escenario de TNT, donde hizo su versión del popular tema 'Escándalo', del cantante español Rafael.

En diciembre pasado el intérprete cubano conversó en exclusiva con CiberCuba sobre la etapa sentimental que vive con Roy García, tras compartir en sus redes sociales varias fotografías en las que ambos aparecían en actitud cariñosa.

"¿Cuál es la admiración y el asombro si siempre me han juzgado y se han dado banquete con lo que yo he decidido en mi vida privada?", comentó, acerca de la polémica que generaron sus fotos.

"Por el momento puedo decirles estoy muy feliz y realizado, más que nunca. Porque primero voy yo y después lo que sea, mi felicidad va primero y quién me quiera querer y admirar que lo haga tal cual soy", alegó.

En publicaciones posteriores junto a su chico, expresó. "Juntos vamos a todas porque así es nuestro amor, te amo".

