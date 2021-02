Artistas cubanos festejan el Día del Amor y la Amistad

Muchos artistas cubanos han compartido en las redes sociales sus felicitaciones o reflexiones en torno a la festividad de origen cristiano que se celebra anualmente cada 14 de febrero.

La actriz cubana Tahimí Alvariño Veloz ha sido una de esas voces que se ha alzado para referirse al amor, sentimiento que se festeja este domingo en cualquiera de sus expresiones:

“El Amor, el sentimiento más fuerte, el que puede lo imposible, el que acerca y une. El imbatible, el poderoso, el que mueve lo inamovible. El que hace latir con fuerza el corazón y repleta de gozo el alma. El que tiene la fuerza de los mares. El que todo lo puede. Feliz Día del Amor!!!!”, expresó la hija de la también actriz Coralia Veloz.

Por su parte, el humorista Limay Blanco acompañó la dedicatoria que le realizara a su esposa, Glenda Medina, con un simpático collage donde él imita el outfit de la fémina:

“Muchas felicidades por este día del amor y la amistad a todos mis amigos y en especial a mi esposa, Glenda Medina, por estar a mi lado y por darme esa beba tan linda, solo quería recordarte una vez más que te amo. Mucho, mi amor”, compartió en Instagram el comediante.

Desde un tono diferente, el músico urbano Osmani García -quien ha colmado las redes de referencias a su más reciente relación- dedicó una canción a Laura, su novia. El videoclip corrió bajo la autoría del artista Bilko Cuervo.

“Gracias a Bilko Cuervo por este hermoso regalo. Gracias a La Reina mia ( Laura ) y a la mejor suegra del mundo ( Iliana ) Las Divas del Azúcar, por regalarme con tanto amor sus vidas y apoyar mis sueños. Gracias a Mily y Mauricio Casin por tanto. Gracias a mi unico hermano Orley, a Ana Robot, Yadiel drone, Andrei. Mi nana Marielena, Yuli, Carlos, Erick Daniel y Bryan, Yadir y Natalia. Gracias a mis amigos y cómplices musicales TE AMO , Laura”, comentó en su post el “Chiquitico de Cuba”.

Geonel Martín, quien inmortalizara al personaje Gustavito del espacio nocturno Sabadazo, dedicó unas emotivas palabras a su esposa Indira en la red social Facebook. Aunque la pareja se encuentra separada por la distancia, el humorista y actor asegura que este sacrificio se traduce también en amor, y que llegará el día en que ambos puedan celebrar la fecha juntos:

“Esta es Indirita mi esposa, para ti mi amor toda la felicidad de este mundo, te amo, otro 14 de febrero sin estar juntos, pero también es por amor, ya estaremos juntos”.

Por su parte, el también humorista y colega de Geonel, Ulises Toirac, decidió expresarse en nombre de la amistad, esa forma tan especial en que se manifiesta el amor:

“Día de San Valentín tin tin o del Amor y la Amistad. Más allá de desearles un lindo día así, simplemente, quiero desearles que por sobre todas las cosas le hagan culto a la amistad por encima de todo. Que primen los valores por los que hicieron esos amigos y no las diferencias, porque esas son circunstanciales teniendo en cuenta que para hacerse amigos tuvieron muchas cosas en común. Abracen y no jodan, que un verdadero amigo es para siempre”, expresa el actor y comediante.

Yuliet Cruz, la destacada actriz de la cinematografía nacional, no tardó en agradecer el amor y la dedicación de su esposo, el músico Leoni Torres, con quien comparte dos hijos, y en enviar bendiciones al público que sigue de cerca la obra de ambos.

“¡Feliz día de San Valentín! ¡Qué dicha poder celebrar el amor! Leoni Torres y yo les deseamos un feliz día. Cuídense mucho. Bendiciones”, comentó Cruz en la red social Facebook.

El dúo cubano de música urbana más difundido la escena internacional, Gente de Zona, escogió la audiencia de Twitter para enviar un reflexivo mensaje:

“¡Feliz Día de San Valentín, mi gente! Disfruten su día y recuerden que el amor se celebra todos los días y es lo más bonito que hay!”, expresaron Alexander Delgado y Randy Malcom.

Yomil Hidalgo, una de las voces más importantes del género urbano en la isla, agradeció a “la vida” por haberlo colocado junto a la modelo e influencer Daniela Reyes en el momento más sensible de su vida: justo cuando experimentaba la pérdida de su amigo y compañero de carrera, Daniel Muñoz (El Dany).

“Gracias, mil gracias le doy a la vida por ponerte en mi camino, llegaste cuando pensé que en mi vida todo se derrumbaba, pero me diste las fuerzas y nunca me dejaste caer, por eso vivo feliz a tu lado y me siento orgulloso de gritarle al mundo que te amo como nunca antes he amado a nadie mi cosha”, dedicatoria que fue correspondida por su pareja:

“Cuanto más estoy contigo, más me enamoro de ti y más amo la vida. Nuestra primera foto juntos. Eran días muy difíciles y ahí estábamos solos tú y yo pasando las horas...Gracias mi cosha por darme un amor tan bonito. Siempre voy a hacer lo posible por sacarte una sonrisa y hacerte el hombre más feliz”, contestó la también actriz y youtuber, Daniela Reyes, mientras compartía una foto de ambos.

Otras importantes figuras del arte han felicitado al pueblo cubano, o a sus seguidores, a través de dedicatorias más generales, donde envían bendiciones y buenas vibras para que todos recuerden, un día como este, la importancia de brindar amor, del modo en que este se exprese.

