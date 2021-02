Mijail Mulkay y su esposa Olga Thomas celebran 8 años de amor: "Todavía siento nervios como el primer día"

¡Mijail Mulkay y su esposa Olga Thomas estuvieron de aniversario! El actor y la cantante acaban de cumplir nada más y nada menos que 8 años de amor, una fecha que casualmente coincidió con el 14 de febrero, Día de los Enamorados o San Valentín.

Para celebrarlo y poner de testigo a todos sus seguidores de la gran pasión que les une, la pareja se dedicó hermosas palabras a través de las redes sociales. La primera en plasmar sus sentimientos en su perfil de Instagram fue la corista de la televisión de Miami (Florida), tras publicar una serie de imágenes juntos que acompañó de un profundo escrito en el que cuenta cómo comenzó su historia de amor y confiesa que a día de hoy aún experimenta los mismos sentimientos que desde el primer sintió por el actor.

"Nunca dejas de sorprenderme. Y no, no lo digo solamente por este arreglo tan hermoso, que por cierto... morí! Cuando al terminar la obra me llamaste al escenario me comenzaron a temblar las manos y lógico, comencé a llorar. Las personas se preguntarán, ¿pero Olgui, después de tanto tiempo aún te pones así? La respuesta es sí. Sin exagerar ni un poquito, delante de ti es cuando más nerviosa me pongo. Todavía siento esos nervios como si fuera el primer día, aquel que te atreviste a escribirme por Messenger después del show, hace ocho años hoy", expresó primeramente.

Seguidamente, añadió: "No dejas de sorprenderme. Lo digo más que todo porque ayer después de casi un año volviste a las tablas y te juro por Dios que nunca encontraré las palabras para explicar lo que sentí, lo que siento. Mijail Mulkay definitivamente eres único. Tal parece que no pasó ni un solo fin de semana que no hacías la obra. Todo fue exacto. Te admiro tanto bebé"

"Gracias por estos ocho años de amor, comprensión, lealtad, apoyo y paciencia. Gracias por cuidarme, guiarme, por estar siempre pendiente... nunca dejas de sorprenderme. Te amo bebé, hasta el infinito. Happy 8 year anniversary", concluyó.

Mijail Mulkay, por su parte, se hizo eco de las palabras de Olga Thomas y compartió el mismo post de su chica en su cuenta de Instagram junto a la frase: "El mejor aniversario para el más grande amor".

El actor y la cantante forman una de las parejas más sólidas y estables dentro del entorno cultural cubano de la ciudad de Miami. Gracias a las constantes publicaciones que se dedican en las redes sociales, hemos podido ser testigos de su amor así como del respeto y admiración que se tienen.

En octubre del pasado año 2020 los artistas decidieron dar un paso más en su relación y compraron su primer hogar propio en la misma Ciudad del Sol. Pese a que comparten desde hace 8 años sus logros y alegrías, la adquisición de la propiedad fue un sueño hecho realidad para ambos que quisieron compartir con todos sus admiradores, con unas fotos que publicaron en sus cuentas de Instagram en las que se podía ver la fachada de la casa y el momento de la firma del contrato de la vivienda.

