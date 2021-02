Enfermera sobreviviente del coronavirus en Cuba: "Mis sueños cambiaron"

La persona que más tiempo ha estado ingresada en Cuba para superar el COVID-19, la enfermera Yaquelín Collado Rodríguez, padece casi nueve meses después de su alta médica grandes secuelas y es consciente de que su vida cambió para siempre.

“Me he declarado yo misma promotora de salud para hacerle llegar a las personas que no es un juego, que el COVID no tiene cara, que nos puede atacar a todos”, declaró en entrevista para Cubadebate, tras explicar, en conmovedor relato, su lucha contra la enfermedad.

Collado Rodríguez, quien reside en Caibarién, había acabado de regresar de Venezuela, en marzo de 2020, cuando comenzó a sentir los primeros síntomas, que acabaron en un ingreso hospitalario que se prologó durante 59 días, 37 de ellos en terapia intensiva.

De esos 37 días de gravedad, durante 30 acoplada a un respirador artificial en el Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo, de Santa Clara.

En ese lapso de tiempo fue atendida por unos 140 especialistas y personal sanitario, y su gravedad sembró serias dudas sobre si podría superar la enfermedad.

Enfermera intensivista durante varios años, Yaquelín fue capaz de prever que su estado se complicaba cada vez más.

“Miré los niveles de saturación de oxígeno y comprendí que mi pronóstico sería reservado. No obstante, pude hablar con mi hija y le expliqué la situación. Según ella me despedí en esa llamada. Le dije que cuidara mucho a los niños y los educara bien. Yo había disfrutado mi vida", explica.

Tuvo sangramientos por la nariz y la boca, perdió masa muscular, se le afectaron los pulmones, los riñones y superó tres paros cardiorrespiratorios.

Cuenta que después del tercer paro cardiorrespiratorio, uno de los médicos llegó a su lado y le preguntó: “¿Seño, qué más puedo hacer por usted?”, a lo que ella contestó: “dejar que me despida de mis hijos”. El intensivista prometió que estaría con ella, que le salvarían la vida y que no sería necesario despedirse de sus hijos.

El 22 de mayo de 2020, médicos, enfermeras, personal de servicio y laboratoristas del Piti Fajardo de Santa Clara la esperaron en fila a ambos lados del pasillo de su sala para celebrar su alta médica.

Sin embargo, el camino de recuperación desde entonces no ha sido sencillo. Con 56 años cumplidos, además de una insuficiencia respiratoria crónica, una polineuropatía y otras complicaciones cardiológicas, lucha por recuperar fuerza muscular y volver a caminar, algo que por ahora no consigue hacer por más de las cuatro cuadras que la separan de la casa de su hija.

En su recuperación, cuenta con el apoyo de su hermano, rehabilitador que la atiende durante largas sesiones para restablecer su movilidad. Yaquelín Rodríguez confiesa con dolor que ella misma le contagió el coronavirus recién llegada de Venezuela a su hermano, aunque él estuvo asintomático.

Además de sus problemas respiratorios, que la han dejado como una asmática crónica que duerme con un botellón de oxígeno en la cabecera de su cama y acude al Cuerpo de Guardia a por broncodilatadores endovenosos, adquirió una infección renal.

Yaquelín Rodríguez Collado es consciente de que su vida cambió para siempre, pero se siente agradecida del personal que la atendió, de haber sobrevivido y poder luchar cada vez más por mejorar su calidad de vida.

“Ya concilio un poquito más el sueño, pero todavía no duermo bien todavía, despierto mucho”, comenta.

“Cuando me desvelo pienso mucho en la familia, pienso mucho en el futuro, en cómo mis sueños se destruyeron de un día para otro”, añade; pero subraya que está dispuesta a seguir luchando para reincorporarse a la sociedad aunque ya no será como enfermera.

“Ahora los sueños cambiaron, son otros”, concluye.

Casi nueve meses después del alta médica de Yaquelín Collado, el panorama general del coronavirus en Cuba es bastante más complejo. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó en su parte de este martes 5 fallecidos y 937 nuevos casos por COVID-19 en las últimas 24 horas

Tras los diagnósticos dados a conocer hoy, aumentaron a 39.941 los casos acumulados desde el inicio de la pandemia y a 274 los decesos.