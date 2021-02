Identifican a la persona que apuñaló indigentes en el metro de New York

La policía de New York identificó a la persona que apuñaló a cuatro indigentes el pasado viernes 12 de febrero en el trayecto de la línea A del metro de New York, informó este domingo el New York Post.

Se trata de Rigoberto López, un indigente de 21 años presuntamente con problemas mentales. Según las autoridades, López ha sido arrestado al menos cuatro veces anteriormente, entres ellas por ser sospechoso de agresión a un policía y por atacar a su propio padre con un palo en la cabeza.

El asaltante confesó a la policía de New York que fue él quien había sido el responsable de los 4 casos de apuñalamientos sucedidos durante la jornada sangrienta en el metro de la ciudad, que cobró la vida de un hombre y una mujer y dejó hospitalizados a dos hombres heridos, dijo la policía.

López fue capturado el sábado por las autoridades mientras aún vestía la misma ropa con que los testigos lo habían identificado, tenía los zapatos embarrados de la sangre de sus víctimas y se encontraba en posesión de un cuchillo que los forenses se encuentran analizando para determinar si este fue el arma homicida.

"No voy a entrar en el motivo, pero lo que puedo decirles es que todos fueron ataques no provocados", declaró el jefe de la policía de Nueva York, Brian McGee, quien también se encontraba enfrente de los detectives que desarrollaron la investigación en Manhattan Norte. "Las víctimas no tenían nada, no iniciaron nada", agregó McGee.

El atacante, así como sus víctimas son indigentes sin hogar. El propio López solía dormir en un centro de acogida en la zona de Brooklyn y había sido internado en más de una ocasión en un hospital por “enfermedad mental”, subrayó McGee.

Las autoridades acusaron al violento joven de 23 años de dos cargos de asesinato en segundo grado, un cargo de asesinato en segundo grado y dos cargos más de intento asesinato en segundo grado.

No está claro si su condición mental influirá en el proceso y su condición mental, aunque el asaltante fue acusado después de haber sido evaluado por el personal de psiquiátrica en un hospital de la ciudad, según informaron fuentes policiales al medio neoyorquino.

El presidente de la Autoridad de Tránsito de New York (MTA), Patrick Foye, y la jefa interina de Tránsito, Sarah Feinberg, pidieron este domingo que se asignen 1500 policías extras a la vigilancia del metro de New York, en lugar de los 500 que el comisionado de policía de la ciudad había sugerido.

"Pedimos que se asignen equipos de agentes uniformados a todas las estaciones y que los agentes recorran el sistema durante todo el día y durante la noche para garantizar la seguridad de nuestros clientes y compañeros", pidieron en un mensaje enviado al alcalde Bill de Blasio y al propio comisionado Dermot Shea.