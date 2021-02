Documental de Eric Guilbert cuenta la Cuba que vivió

Voces cubanas es un documental sobre Cuba contado por cubanos sin rostro y realizado por un canadiense que vivió ocho años en la isla. Su nombre es Eric Guilbert, es artista y se ha empeñado en que el mundo conozca la realidad de Cuba, más allá de la propaganda oficial. El audiovisual intenta captar la esencia de la vida del cubano de a pie, aunque también incluye a figuras de la disidencia y del periodismo independiente en Cuba.

AG: ¿Por qué Voces cubanas?

EG: Porque son voces, la gente tenía miedo de mostrar su cara y yo no quería hacer un documental como los periodistas que van a Cuba por dos semanas o un mes y dicen lo que piensan de Cuba. Yo quería oír a los cubanos de a pie, al intelectual, periodista, trabajador.

AG: ¿Qué te motivó a dedicar el documental a Oswaldo Payá?

EG: Yo conocí a Oswaldo Payá en Camagüey en 2011. Viví en Camagüey por cuatro años y como viajaba mucho a Canadá, donde tenía acceso a internet, me enteré del Proyecto Varela. A mí me decían el “yuma loco” porque comencé a hablar del Proyecto Varela. Estaba frustrado, porque en Cuba uno no tiene como protestar. Uno se siente solo, se siente aislado en Cuba. Por eso, cuando yo conocí a Payá y al Proyecto Varela, estaba loco de hacer la promoción de eso…hasta a los militares les hablaba del Proyecto Varela.

AG: Decías, previamente, que tenías miedo de perder tu documentación porque fuiste cuestionado en Cuba

EG: Yo soy un artista, cantante, y tenía un proyecto con el Ministerio de Cultura de Camagüey, primero, y después en La Habana. Esa gente me conocía como artista, y por eso estaban interesados en lo que yo cantaba y escribía. En Cuba, tú lo sabes, para ser artista hay que tener una licencia, incluso los extranjeros necesitan la licencia, una visa cultural, etc. Y para tener la licencia, debía entregar mi música. Desde el inicio mi música tenia dos letras: una era la que yo debía entregar [a las autoridades culturales] que hablaba de Cuba, país de fiesta, Cuba de gente buena, bla bla bla. En la escena yo cantaba otra cosa. Y cuando se daban cuenta me cortaban la licencia cada vez.

AG: En el documental, que es también musical, no apareces como Eric, sino como Camilo.

EG: Para filmar todos teníamos seudónimos. Camilo es el héroe de verdad, para mí, de la revolución cubana…y me dije, bueno, yo voy a escoger como seudónimo [el nombre de] una de las primeras víctimas del dictador Fidel Castro.

AG: Has dicho que no esperas dividendos por la realización de este documental.

EG: Para mí, es criminal monetizar la miseria del pueblo cubano. Más que no ganar nada, quiero recaudar fondos a través de una gira para que la gente se entere, para la opinión publica mundial. Tú hablas con esa gente y no saben la verdad de Cuba, hasta los turistas que van y dicen “hace veinte años que yo voy a Cuba y los cubanos en los hoteles me dicen que están bien”. Claro, están pagados para decirte la mentira, la propaganda oficial. Y yo quería cambiar eso porque lo que los extranjeros saben de Cuba no es verdad, hasta el potencial de los hospitales y la salud pública allá es un desastre total. Yo fui operado dos veces en Cuba, yo puedo hablar de eso. Y yo fui operado en el Cira García, el hospital para militares y extranjeros que pagan, y ese hospital tiene como 25 o 30 años en comparación con nuestros hospitales en nuestros países. Entonces, yo quería hablar de todo eso, del sufrimiento del pueblo y de la juventud que no ve un futuro, que no puede soñar…

AG: ¿Eres tú el autor de la letra en las composiciones musicales que aparecen en el documental?

EG: La letra sí, es mía, soy yo quien la escribo pero no soy yo, realmente. Es el pueblo cubano quien escribió esa letra.

AG: ¿Cómo se puede acceder al documental?

EG: En el sitio web VocesCubanas .org se puede acceder al documental. Está en francés, en inglés y, claro, en español. Yo quería poner voces de mujeres, como Yoani Sánchez, porque veo que las mujeres luchan más por la libertad de Cuba y tienen menos problemas con la cárcel. El documental está en Facebook también, en mi página Eric Guilbert.

Yo quería en abril pasado empezar a ensayar con para hacer una gira, pero llegó la pandemia. Y quisiera decir que si usted conoce una mujer que sea músico y cantante, páseme el link, porque me falta eso…y, además, que acepte cantar el sufrimiento del pueblo cubano.