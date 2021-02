El MININT confisca cinco embarcaciones halladas en aguas territoriales cubanas

El Ministerio del Interior en Cuba (MININT) confiscó al menos cinco embarcaciones que declara como halladas en aguas territoriales cubanas.

La confiscación de embarcaciones de hallazgo marítimo se informó en la prensa oficialista y todas están fechadas el 22 de enero del 2021.

La Dirección de Tropas Guardafronteras del MININT asegura que los decomisos se han hecho en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 1/2015, relativa a los procedimientos para declarar confiscación a favor del Estado cubano.

En la provincia Villa Clara se confiscó una embarcación tipo lancha rápida color blanco. El material del casco es fibra de vidrio. La eslora es de 5,25 metros, manga 2,40 metros y puntal 1,00 metro. El número que la identifica, en ambas bandas, es 180 Challenger ns5280082.

La lancha rápida fue encontrada en Piedra Alta, Isabela de Sagua, municipio de Sagua la Grande. La propulsión es motor Interno marca Rotax de tres cilindros y 215 hp, número de serie 664946. Se confisca mediante la Resolución No. 01/2021 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha

También en Villa Clara se confiscó una embarcación tipo Yola, de color blanco y negro. No posee rótulos identificativos. Mide de eslora 4,90 metros, manga 1,70 metros y puntal 0,70 metros. No tiene motor. Fue hallada el 1 de septiembre de 2020 en zona conocida como Cafetal, municipio de Quemado de Güines. Se confisca mediante la Resolución No. 04/2021 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto.