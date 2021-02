Comunistas cubanos se aferran al Patria o Muerte como la única forma de mantenerse a salvo

Varias figuras defensoras del régimen cubano han reaccionado tras el éxito que ha tenido en Internet el videoclip de "Patria y Vida", un tema musical lanzado por artistas dentro y fuera del país, dedicado a reclamar el fin de la dictadura y la instauración de la democracia.

La canción -que ya superó las 500.000 reproducciones en YouTube- defiende la idea de desechar el viejo lema castrista de Patria o muerte, emblema de un sistema decadente y opresor, e instaurar el de Patria y Vida, como símbolo del resurgimiento del país.

Ante la iniciativa, no han faltado las respuestas de personas comprometidas con el gobierno.

Una de ellas fue la periodista de la televisión Talía González, quien en su muro de Facebook ratificó su adhesión a la vieja consigna y añadió: "Y claro que ¡venceremos!".

También el ex espía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), señaló que a quienes no les gusta la frase Patria o muerte, tampoco les gustará el fragmento del himno nacional que dice: 'morir por la patria es vivir'.

"Ah, verdad, que el himno que ellos cantan ahora es 'Oh, say can you seeeee'", ironizó, al escribir un trozo del himno nacional norteamericano.

Por su parte, la prensa oficialista cubana también está molesta con "Patria y Vida".

Un artículo publicado en el diario Granma defiende la consigna Patria o muerte porque es "la única forma de no ser perros de una ideología opresora", al tiempo que arremete contra Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, llamándolos oportunistas y zombis hipnotizados por el mercado.

"No hay tiempo para amilanarse ante esos que pretenden pisotearnos la patria con una canción. (...) Esos que cantan, lo hacen como si Cuba no les hubiese dado nada, como si se hubiesen hecho artistas en Júpiter, como si no recordaran dónde crecieron (...), como si respetar nuestras carencias no fuera un deber...", escribió el periodista Pedro Jorge Velázquez en su texto.

"Esa canción empantanada de odio que intenta burlarse de todo lo que somos (...); esa canción que intenta cambiar a Cuba por un millón de vistas en YouTube, que pretende negociar nuestro prestigio por los likes; esa canción de seis zombis hipnotizados por el bum y el mercado, de seis tipos presos de la hegemonía y el egoísmo, de seis ratas que no conocen que a este pueblo...", agregó.

"Esa canción trapera y cobarde no me representa. Su odio no me representa. Su asquerosa letra no me representa. Gente de Zona no me representa. Me representa Martí. Descemer Bueno no me representa. Me representa el Che. Maykel Osorbo no me representa. Me representa Silvio. El Funky no me representa. Me representa Israel. Yotuel a mí no me representa. Me representa Fidel", añadió.

"¿De qué patria y vida hablan ustedes, que le hacen culto al odio de otro gobierno contra su país? ¿Cuál es el dominó tranca'o? ¿Quién trancó el dominó? ¿De qué patria y vida hablan ustedes, que no cantan contra un bloqueo que acaba con la vida de los cubanos? ¿De qué 'sangre por pensar diferente' hablan ustedes? (...) ¿De qué patria y vida hablan ustedes, si Maykel Osorbo pidió hace poco una intervención militar? ¿Esa es la patria que quieren? ¿Invadida?", cuestionó.

Otro artículo de Granma reproduce fragmentos del discurso de Fidel Castro el 5 de marzo de 1960, en el entierro a las víctimas de la explosión del barco La Coubre, día en que el dictador instauró el lema de Patria o muerte como símbolo de su gobierno.

Por otra parte, los responsables del proyecto "Patria y Vida" se muestran orgullosos de la acogida que ha tenido el tema en la población.

"Esta canción va a ser un himno de libertad, un golpe durísimo para la dictadura", subrayó El Funky en una entrevista con la agencia independiente CubaNet.

Maykel Osorbo, durante una trasmisión en sus redes sociales, anunció que van a empezar a filmar a la gente que escucha la canción en los barrios de La Habana.

"La canción fue para todos ustedes, yo me siento muy orgulloso por lo que hemos hecho", afirmó.

Por último, Otero Alcántara reveló que los cubanos se muestran "súper emocionados" cuando oyen el tema, pues "representa un momento único" y les da un aliento de fe y esperanza.