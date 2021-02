Así fue la emotiva fiesta de cumpleaños de Insurrecto en Miami: "Sé que he cometido muchos errores en esta vida"

El reguetonero cubano Leandro Medina, popularmente conocido como Isurrecto, cumplió un año más de vida el pasado miércoles 17 de febrero, una fecha en la que estuvo arropado por sus amigos y que celebró con una íntima fiesta a la que no faltaron sus personas más allegadas.

El cantante de música urbana quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram algunos de los momentos especiales que pasó durante su gran día y publicó en su muro de dicha red social un vídeo que recoge uno de ellos.

Junto al audiovisual, Insurrecto agregó además unas palabras en las que habla de una nueva etapa de su vida y agradece a todos aquellos que siempre le han apoyado y animado a seguir adelante a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar en su camino.

"Soy yo. 17 febrero 2021, cumple año este servidor. Aquí disfrutando de verdaderas amistades que siempre incondicionalmente me han dado de su amor y cariño. Sé que he cometido muchos errores en esta vida pero somos seres humanos y por suerte o desgracia de los errores se aprende tarde o temprano", comenzó su escrito.

"Agradezco a Dios por darme esa fe tan grade. Usted es grande y lo puede todo. Aunque en algún momento dude de ti, pero aquí estás, dándome este momento tan grande con personas que amo, que llegaron a mi vida para quedarse", añadió.

Seguidamente, Insurrecto agregó unas palabras de perdón dedicadas a aquellos en por alguna razón u otra les ha hecho daño en el pasado.

"Les pido personalmente disculpas a todos aquellos que con mi locura se ha sentido afectado. Gracias a todos mis fanáticos por estar siempre presente en la oscuridad. Aunque mi propia sombra se esfumó, ustedes nunca nunca, siempre han estado aquí presentes dándome su cariño", expuso.



Para finalizar, dijo: "Gracias Dios, bendito sea usted. Todo altísimo. No menciono a todas esas persona que han estado y apoyando mi cambio, porque son muchas y no quiero que falte nadie. Ustedes bien sabes quiénes son, porque se los he demostrado a pesarse todo. Los quiero mucho. El Nuevo Insurrecto".

El pasado mes de enero, Isurrecto y el también cantante urbano cubano Yoandys Lores González, o simplemente Baby Lores, sorprendieron con la noticia de que volvían a unirse y retomaban su antigua agrupación Clan 537, con la que a mediados de los años 2000 conquistaron al público de la isla e internacional.

Desde entonces, los reguetoneros no han dejado de trabajar en su nueva faceta como dúo y dentro de muy poco sorprenderán a su público con la salida al mercado musical de un nuevo álbum cargado de estrenos.

