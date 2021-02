Instituto del Trasplante de Miami es el centro con más operaciones de este tipo en EE.UU.

El Instituto del Trasplante de Miami (MTI) continuó realizando operaciones durante 2020 a pesar de la pandemia, y por segundo año consecutivo se ha alzado con el título de centro con más trasplantes en Estados Unidos.

La institución decidió no cerrar sus quirófanos durante la crisis sanitaria y gracias a ello efectuó 721 trasplantes de órganos, solo un poco menos que los 747 realizados en 2019, según datos del Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ Sharing (OPTN/UNOS).

El documental 'Trasplantando durante la pandemia; cómo el MTI plantó cara a la COVID-19', muestra mediante testimonios de pacientes, cirujanos y personal del centro cómo la llegada del coronavirus complejizó la organización de las intervenciones quirúrgicas, y cómo se desarrolló la hospitalización y convalecencia de los enfermos en esa etapa.

Giselle Guerra, directora médica del instituto y jefa de programas de trasplante de riñón y donación de riñón en vida, explicó que al iniciar la pandemia el equipo se reunió para decidir qué personas que estaban en listas de espera de órganos se atenderían.

Primero decidieron suspender por un tiempo los trasplantes de riñón en pacientes mayores de 70 años, debido a que los inmunodepresores que deben tomar para evitar rechazar el órgano nuevo aumentaban el riesgo de contagiarse de COVID-19.

Mientras la incidencia del virus fue alta también se suspendieron donaciones de riñones y páncreas, así como trasplantes de pulmón, pero solo por un tiempo.

Además, se reforzaron las medidas para asegurarse de que tanto donantes como receptores estuvieran libres del virus.

Por su parte Rodrigo Vianna, director del MTI y jefe de trasplantes de hígado, intestinales y multiviscerales, precisó que el centro busca órganos en todo el país, porque lo fundamental es tener los suficientes.

Según dijo el especialista a la agencia EFE, pensaron que con la pandemia las donaciones bajarían, pero al finalizar el año las cifras habían sido casi iguales a las de 2019 y la tarea no se detuvo.

El MTI, creado conjuntamente por el Jackson Health System y el sistema de salud de la Universidad de Miami, posee el programa de riñón más grande del país, con 489 trasplantes realizados en 2020.

Sus programas de intestino, hígado y páncreas para adultos se encuentran entre los 10 primeros.

En cuanto a las operaciones en niños, el centro está en primer lugar compartido con otro hospital, y en trasplantes de riñón e hígado en menores de 18 años también es de los 10 primeros.

De acuerdo con la oficina del gobierno sobre donación de órganos y trasplantes, el 90 por ciento de los adultos estadounidenses está a favor de la donación de órganos, pero solo 60 por ciento ha hecho los trámites para ser donantes.

La población caucásica está en el primer puesto en la lista de espera de trasplantes, seguida por los afroamericanos y en tercer lugar están los hispanos.