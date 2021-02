Policía cubana detiene a ladrones de motos eléctricas en La Habana del Este

Miembros de la unidad provincial de patrullas del Ministerio del Interior en La Habana capturaron a los autores de un robo con fuerza en una vivienda, de la que sustrajeron dos motos eléctricas.

Según un reportaje transmitido en el noticiero de la televisión, el hecho sucedió en una vivienda situada en el municipio Habana del Este, mientras sus ocupantes dormían.

Los tripulantes del carro 346 realizaban su guardia a la entrada del municipio Cotorro, cuando notaron movimientos sospechosos en dos hombres que transitaban por el lugar con dos motos.

"Yo me encontraba en mi área de vigilancia y patrullaje, en el puente del Cotorro, cuando de pronto vienen dos ciudadanos con dos motorinas eléctricas, una remolcando a la otra y transitando en movimiento contrario", explicó un agente entrevistado.

El oficial pidió la documentación a los sospechosos y ninguno llevaba ni siquiera el carné de identidad.

Al tratar de trasladarlos a la estación de policía, los hombres trataron de huir por una maleza, pero uno de ellos pudo ser capturado.

Posteriormente se le ocuparon un par de guantes, una capucha, una pata de cabra, dos pinzas y otros elementos que daban indicios de haber cometido un delito.

Pilar Concepción García, dueña de las motos robadas, comentó que el día del robo su esposo y ella se levantaron alrededor de las ocho de la mañana.

"Cuando abrió la puerta del frente notó que por donde pasa el seguro de la reja se veía la línea continua de luz, se cercioró de que la puerta estaba abierta, de que no tenía seguro, y vino a la cocina donde yo estaba y me dijo: 'Pilar: la puerta está abierta y las motos no están ahí'. Yo inmediatamente llamé a la Policía", relató.

La Habana del Este es uno de los municipios costeros de la capital cubana y en él residen más de 178 mil personas. En los últimos meses la televisión ha reportado varios casos delictivos ocurridos allí, y que han sido resueltos por las autoridades.

En noviembre, la Policía arrestó a los autores de al menos 16 robos con fuerza en el reparto Alamar, que afectaron a trabajadores del sector privado.

Los ladrones entraban por la madrugada en algunos quioscos de los trabajadores, donde sustraían equipos electrodomésticos y alimentos.

Un mes antes, las autoridades aprehendieron a varios hombres que robaron en un apartamento de un quinto piso en Alamar, mientras su dueño estaba ingresado en el hospital.

Aprovechando que el domicilio estaba vacío, los ladrones rompieron una ventana y entraron. Los vecinos detectaron el hecho al día siguiente y dieron parte. Al llegar a su casa, el dueño comprobó que le habían llevado el televisor, la caja codificadora, prendas de vestir y otros artículos.