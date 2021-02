¡La actriz cubana Aly Sánchez está de cumpleaños!

La popular y querida actriz cubana Aly Sánchez está de cumpleaños este 25 de febrero. La también presentadora ha disfrutado de un hermoso día junto a su bella familia, amigos cercanos y la calidez y cariño de sus incondicionales seguidores.

Aly está celebrando sus 35 años y ha recibido durante todo el día una avalancha de felicitaciones de amigos, colegas y fans a través de las redes sociales.

"Deseo que lo que llegue sea mejor de lo que busque, dure más de lo que espero y me haga más feliz de lo que pueda imaginar....happy birthday to me", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

La intérprete del popular personaje Migdalia Rondón, que tantas carcajadas y buenos momentos le ofrece a cubanos de todas partes, lleva casi 15 años instalada en Estados Unidos, donde ha formado una hermosa familia junto a su esposo Roberto Balmaseda y sus dos princesas Sophia y Sarah.

Aly nació el 25 de febrero de 1986 en Banao, Sancti Spíritus. Estudió Actuación en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, y antes de irse de Cuba participó en algunos programas televisivos, como la gustada telenovela Historias de Fuego. Actualmente es una de las influencers cubanas más populares y seguidas en las redes sociales, con más de 200 mil seguidores en Instagram.

