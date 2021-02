El impacto de Patria y Vida llega hasta The Wall Street Journal y The New York Times

| 28/02/2021 - 10:42am (GMT-4) El tema musical "Patria y Vida", interpretado por Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel "Osorbo" Castillo y El Funky, llegó este fin de semana a las páginas del New York Times y el Wall Street Journal. Un artículo del periodista mexicano Jorge Ramos resaltó que a diferencia de otros momentos, el gobierno de La Habana reaccionó públicamente al estreno de la canción, mientras que el columnista James Freeman, coautor del libro The Cost: Trump, China, and American Revival, resaltó el valor que tiene el tema musical para los cubanos víctimas de la represión y que exigen un cambio en la isla. El The New York Times resaltó que el tema haya "puesto a la defensiva a la dictadura cubana y la ha obligado a reaccionar públicamente". "Esto es relativamente nuevo. En muchas otras ocasiones, el régimen de La Habana sencillamente ignoraba la canción —el libro, artículo, declaración o persona— que la cuestionaba", dijo Ramos. Para el periodista mexicano la llegada de internet ha sido un golpe para los regímenes autoritarios y el de Cuba "no es la excepción". "El uso de la música y de las redes sociales contra un régimen autoritario como el cubano es el inicio de una transformación social y cultural pero no garantiza nunca un final democrático", escribió el también presentador de noticias en el canal Univisión. Por su parte Wall Street Jornal comenzó el texto con la siguiente idea: "Treinta años después del colapso del imperio militar soviético, una de las dictaduras comunistas que quedan en el mundo enfrenta un nuevo desafío a su autoridad. Y no podría sonar más dulce". El artículo de Freeman recopila un grupo de informaciones publicadas en otros medios de prensa y agencias de noticia, a través de los cuales los protagonistas del tema musical expresaron sus ideas y visiones de la situación política y social que existe en Cuba. “Era importante decirle al mundo que los cubanos de hoy, queremos la vida, que la doctrina que salió en el 59 pertenece a ese momento”, dijo Yotuel Romero al Miami Herald. La segunda parte del editorial se dedicó a la iniciativa que impulsaron varios cubanos para cambiarle en internet el nombre a la Plaza de la Revolución, una acción que solo duró algunas horas, pero demuestra la inconformidad de muchos cubanos con la ideología comunista impuesta en la isla. "Ahora bien, este es el tipo de proyecto de cambio de nombre que todos los estadounidenses deberían apoyar. Ciertamente, pocas figuras históricas merecen más la cancelación que el asesino Castro. Imagínese si las redes sociales pudieran usarse de alguna manera para socavar a los tiranos y abrir sociedades cerradas. ¿Pero cómo?", reflexionó Freeman. Tras el estreno del tema musical, más de dos millones de personas han visto el videoclip en internet y figuras del panorama político internacional han demostrado su apoyo a los creadores e intérpretes de la canción. Entre las estrategias fallidas del Gobierno para desacreditar a los protagonistas del tema estuvo la ofensa lanzada contra Yotuel Romero y Descemer Bueno. Desde un canal de YouTube, que presuntamente controla la Seguridad del Estado, se dijo que eran drogadictos y jineteros, lo que provocó una ola de solidaridad. El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, el abogado chileno José Miguel Vivanco, pidió divulgar el tema musical porque "tiene muy nervioso al régimen cubano". Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



Lázaro Javier Chirino Periodista de CiberCuba. Licenciado en Estudios Socioculturales por Universidad de la Isla de la Juventud. Presentador y periodista en radio y televisión





