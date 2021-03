Consejos para hacer la maleta a Cuba como todo un experto

Hacer la maleta para un viaje a Cuba es un reto. Algunas personas comienzan a prepararla con semanas de anticipación a sus vuelos a La Habana, porque en poco espacio tiene que caber de todo un poco.

VaCuba te ofrece una lista de consejos que te permitirán hacer la maleta como un experto, pero si has desarrollado alguna técnica particular en tu viaje a Cuba, no dejes de contarla en los comentarios.

1. Prepara una lista detallada de lo que llevarás

Cuba atraviesa una profunda crisis y las tiendas están desabastecidas. Todo lo que puedas necesitar para tu estancia en el país deberás llevarlo en tu equipaje. Por eso es imprescindible que hagas una lista detallada de lo que echarás en tu maleta.

Comprobar la relación de cosas que necesitas te permitirá regular el peso del equipaje y priorizar, o descartar, aquellas cosas que no son realmente útiles. Intenta que los artículos que llevas puedan ser multifuncionales.

2. Elige el tipo de equipaje

Si tienes la oportunidad de elegir el tipo de maleta que usarás, dedica unos minutos a valorar los pros y los contras. Revisa las especificaciones de la aerolínea y luego visualiza también tu equipaje en los posibles transportes que tendrás que usar para llegar a tu destino final.

Al elegir maleta para un viaje a Cuba, lo mejor es que sea un modelo amplio y lo más ligero posible. En una época se pusieron de moda los “bolsos gusanos” por ser ideales para meter todo tipo de cosas.

3. Ropa y zapatos funcionales

Hay personas que prefieren llevar cosas que usarán y luego regalarán. Otros prefieren cargar con lo mínimo para sí mismos y priorizar obsequios para la familia y otros directamente echan la ropa sin pensar mucho y regresan a casa con cosas sin usar.

Lo recomendable es, como todo en la vida, encontrar el equilibrio. Intenta llevar zapatos cómodos y funcionales; ropa de algodón de colores claros y frescos, y no te olvides el bañador porque un día de playa en Cuba siempre es posible.

4. Los organizadores le llaman “hacer el puzle”

Todo cubano lleva un experto en puzle dentro, piénsalo cada vez que creas que algo no cabe. Tú vas a Cuba y cada milímetro cúbico de tu maleta cuenta. Enrolla la ropa en forma de tubos para optimizar el espacio.

Saca las medicinas de las cajas de cartón y mantén sus indicaciones atadas con una liga. Aprovecha el espacio interior de los zapatos para colocar, por ejemplo, pomos de perfumes previamente sellados. Así evitas que se rompan cuando tiren por el aire tu maleta en el Aeropuerto de La Habana.

5. Utiliza bolsas para guardar ropa al vacío

Estos accesorios de viaje son muy útiles, pueden reducir el espacio usado de tu maleta hasta en un 75%. El único inconveniente es que al abrir el paquete debes esperar un momento para utilizar tus pertenencias y si tienes que volverlo a cerrar hay que volver a absorber el aire.

En caso de que optes por este tipo de bolsas deja siempre alguna ropa fuera por si necesitas hacer un cambio imprevisto, usar un abrigo, o lo que sea. También puedes usar bolsas de tela para separar las cosas dentro de la maleta y encontrar rápido la ropa interior, maquillaje, accesorios como cargadores, adaptadores de enchufe, o los medicamentos, por ejemplo.

6. Lleva puesta en el viaje la ropa más pesada

Hay personas que incluso mantienen la vieja práctica de ponerse varias capas de ropa para que su equipaje sea menos pesado. Esto no es cómodo, pero es una solución, sobre todo para quienes pasarán mucho tiempo en Cuba o tienen familias grandes.

7. Lleva bolsas de nylon vacías

Esto parece absurdo a priori, pero en Cuba no las encontrarás con facilidad. Actualmente es obligatorio el período de cuarentena, por lo que tendrás que ir a un hotel o un centro de aislamiento antes de estar con tu familia. Las bolsas de plástico vacías te servirán para separar la ropa sucia, húmeda o algún par de zapato manchado.

8. Aprovecha el equipaje de mano

Coloca en esta maleta de mano artículos de primera necesidad. Una muda de ropa, un pequeño neceser y las cosas de más valor que lleves en tu viaje. Para evitar que te detengan en los puntos de control de pasajeros lo mejor es no cargar líquidos, pero si eres de los que no puede estar sin perfume, recuerda que deben ir en envases individuales de capacidad inferior a 100 mililitros y dentro de una bolsa de plástico transparente.

9. Tecnología

No factures tu computadora portátil, cámara de fotos, tabletas, libros electrónicos o similares en la maleta que vaya en la barriga del avión, pero si no te queda otro remedio, ponlos al centro del equipaje rodeados de ropa que pueda mitigar cualquier golpe.

La mejor opción es hacerse con una maleta de mano o mochila para llevar tus cosas de tecnología. Si eres de las personas que adora leer en los aviones, recuerda que puedes llevar libros en formato electrónico. Evita viajar con libros en formato impreso porque el papel es conocido como el "peso fantasma".

10. Los documentos siempre contigo

Los documentos personales como el pasaporte, carné de identidad, licencia de conducción, así como el dinero y las tarjetas de crédito, deben estar todo el tiempo bajo tu supervisión. Una opción aún mejor a tenerla dentro del equipaje de mano es llevar una riñonera o un porta documentos en el interior en tu cartera.

Antes de cerrar tus maletas no olvides pesarlas en casa para evitar sorpresa en el Aeropuerto con el peso total del equipaje. De ser posible paga un seguro que cubra posibles daños e incluso pérdida.

