“La educación en Cuba la paga el bolsillo de nuestros padres”: Universitarios de Las Villas expresan su descontento

Un grupo de estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) denunciaron las irregularidades asociadas al inicio del curso escolar, el pasado primero de marzo.

Jóvenes universitarios de las carreras de Derecho, Veterinaria, Agronomía y Biología manifestaron a la redacción de CiberCuba su descontento con las nuevas estrategias implementadas por el centro de altos estudios para paliar la dura situación que ha impuesto la pandemia.

Dentro de los principales reclamos de los estudiantes se encuentra el difícil y costoso acceso a la información a través de la web. Ni la universidad, ni la Dirección Provincial de Educación Superior en Villa Clara han ofrecido condiciones, recursos o dinero para que los estudiantes se conecten a internet de una manera eficiente y descarguen los contenidos. El precio de la educación superior cubana está siendo costeado, íntegramente, por los bolsillos de los padres.

“Ellos (la universidad) implementaron un sistema en el cual se puede entrar de forma gratuita a las plataformas de la universidad por WiFi ETECSA, desde los parques o en los Joven Club, donde debería estar disponible la información que hace falta pero, 1- esa plataforma “gratuita” no está funcionando, 2- en muchas provincias, municipios, poblados no hay WiFi ETECSA”, explica un estudiante que prefiere conservar su nombre en anonimato por temor a represalias contra él.

Reclamos de diversos estudiantes de la UCLV sobre la ineficiencia asociada al inicio del curso escolar

Según declara el joven, las carreras suben sus contenidos a la herramienta de aprendizaje Moodle, sin embargo, al presentar ineficiencias el sistema, los profesores terminan interactuando con sus estudiantes a través de WhatsApp, lo cual hace la comunicación más desorganizada y costosa.

“Yo opino que no debieron hacerlo así, porque todos los estudiantes no tenemos las mismas posibilidades de ese acceso que dicen “gratis”. Yo, por ejemplo. Donde vivo no hay WiFi. Y de más está decir la descoordinación, que a veces te mandan las contraseñas para acceder y otras no”, explica otro estudiante de la UCLV.

“El descontento es general. No solo en la UCLV, la gente se queja también en la facultad de Ciencias Médicas. Estoy muy frustrado. Lo peor es que todo el mundo sabe lo que está mal y nadie dice nada”, comenta desde la decepción otro alumno.

En este nivel de enseñanza no se televisan las clases, ni se realizan videoconferencias por el alto costo que entrañan. Solo se orientan contenidos bibliográficos que los estudiantes deben descargar por sus medios de la plataforma Moodle, sistema completamente nuevo para un estudiantado que prácticamente desconoce cómo opera la enseñanza online.

Los alumnos reclaman, además, que no se tuvo en cuenta la disparidad adquisitiva entre los universitarios, donde algunos poseen teléfonos inteligentes y otros no cuentan con ningún dispositivo electrónico (laptops o celulares) capaces de conectarse de manera eficiente.

“Es verdad que estamos ansiosos por retomar nuestras vidas, especialmente nuestra cotidianidad en la Universidad, pero esta no es la mejor opción. En ningún momento se convocó al estudiantado para ver si se estaba de acuerdo o no con el tema. La plataforma nunca ha sido confiable y eso los profesores lo saben, puedes acceder cuando a ella le parece”, manifiesta una estudiante de Derecho.

“Por otra parte, no todos cuentan con un móvil inteligente o una laptop para acudir al wi-fi más cercano y conectarse. A muchos, esa zona le queda a Km de su casa, entre otros impedimentos. Conclusión: esto no es mejor para nadie, es sólo otro método precipitado, sin práctica, que nos tocará sufrir porque nosotros somos los únicos perjudicados de esta historia”, termina su comentario la estudiante.

A pesar de todo el descontento, la información que se emite desde los medios oficialistas está atravesada por el triunfalismo que caracteriza a este discurso, donde todo parece marchar viento en popa y el sistema educativo cubano, una de las conquistas de la Revolución.

Un estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas en Villa Clara se manifestó de forma crítica en relación al asunto:

“Desde cuentas inactivas (de los profesores), falta de preocupación por quienes viven lejos y quienes no tienen los medios, falta de información, irresponsabilidad por parte de directivos. Pero a pesar de esas deficiencias, se informa por medios de comunicación de que todo marcha bien, queriendo dar a entender a quienes no conocen lo que verdaderamente pasa desde dentro, que no hay ninguna falla y que todo marcha a la perfección. Esto es solo la simple opinión de un estudiante más, que a pesar de ver todo esto, tiene que seguir lo que dicten y decreten, como una oveja mas del rebaño”, lamentó el joven.