Adamari López cuenta su experiencia tras vacunarse contra el coronavirus

La conductora puertorriqueña Adamari López se vacunó contra el coronavirus. Una experiencia que quiso compartir con su público en el programa matutino Hoy día, donde este lunes pudimos escuchar el testimonio en primera persona de la famosa boricua.

Debido a su historial médico, la también actriz explicó que su doctor le recomendó ponerse la vacuna cuanto antes y cuando recibió el aviso, no se lo pensó dos veces y pidió que le pusiesen la primera vacuna en un centro de la ciudad de Miami (Florida).

"Como saben, yo he tenido complicaciones de salud, hoy estoy bien, pero la recomendación de mi médico fue hacerlo cuanto antes", comentó en el programa de la cadena Telemundo.

El proceso lo grabó para que sus seguidores y los espectadores de su programa pudiesen ser testigos de cómo funciona el sistema de vacunación.

Durante el vídeo se puede ver como que Adamari rellenó un registro y después pasa a manos de una enfermera, con quien incluso bromeó tras recibir la inyección: "¡Qué rápido! Tienes buenas manos".

"Fue rapidito, no duele nada y de momento no siento nada obviamente", comentó a la cámara tras vacunarse.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna, la pareja de Toni Costa está preparada para la segunda, que le pondrán este mismo viernes. "Este viernes me toca la segunda dosis, fue súper rapidito. No tuve grandes reacciones que no fuera como la que ha dicho todo el mundo, solo dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente. Me sentía como cansada", contó.

Además, Adamari comentó que para ella no era importante conocer cuál era la vacuna que le pusieron sino ponérsela para cuidar su salud, la de los demás y terminar pronto con la pandemia.

"Yo no sabía ni si quiera cuál de las vacunas me iba a poner. Yo simplemente quería vacunarme, estaba segura de que era lo correcto para hacer y sin dudarlo apreté el botón cuando se me solicitó para que pudiera tomar una cita. Ahí fui, 20 minutitos desde que llegué hasta que salí y después me he sentido super bien", añadió.

