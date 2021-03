Detienen a trabajador de un hospital en Cuba por poner cartel de Patria y Vida en su casa

Un trabajador de la salud de Cuba fue detenido este miércoles en el hospital donde labora, por poner un cartel de Patria y Vida en la mata de mango que tiene en el patio de su casa.

Omar Ortega Mendoza, de 32 años, transmitió en directo por su cuenta de Facebook la llegada del auto policial a las puertas del Hospital General Roberto Rodríguez, situado en el municipio Morón, Ciego de Ávila, donde trabaja como camillero auxiliar en la sala del cuerpo de guardia respiratorio.

"Viene la policía a buscarme aquí al hospital ahora mismo. Me van a detener, estoy esperando que llegue la patrulla, va a llegar en cualquier momento", dijo.

"Parece que me van a encausar por algo. Me van a sacar de mi centro de trabajo, vamos a esperar a que lleguen para que ustedes los vean. Vamos ver qué pasa a partir de hoy conmigo (...) Parece que voy a dormir en los calabozos", añadió.

Ortega Mendoza relató que el día antes puso un letrero en su patio, y a las 7:00 de la noche llegó la policía y entró por la fuerza a su domicilio para quitarlo.

Facebook/ Caraballo Jos

"Lo que quiero hacerle saber a todo el mundo es que responsabilizo a la policía política, la Seguridad del Estado y a la dictadura de mi integridad física", precisó.

En el video, grabado justo a las 10:57 de la mañana de este miércoles, se ve al camillero caminando por el hospital mientras se escuchan voces que lo llaman.

Él se acerca a la puerta de entrada y muestra la patrulla parqueada en el lugar.

"Estoy bien cansado, tengo hambre, no he comido nada. En estos momentos estoy en huelga de hambre y de palabra, no voy a decir una palabra más. Sé que me van a detener en los calabozos de la PNR, me van a encausar no sé por qué. Me van a revocar la sanción seguro, porque estoy sancionado a un año y seis meses del trabajo a la casa, ahora inventan cualquier cosa para revocarme la sanción", recalcó.

En un video anterior, Ortega Mendoza relató que la noche anterior, cuando la Seguridad del Estado violentó su casa, él tuvo que salir corriendo y pasó la noche escondido.

El miércoles acudió a trabajar al hospital, donde acudió un agente del DTI y lo citó a su oficina para hablar con él.

Mientras se encontraba fuera de su vivienda, la opositora Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA) denunció en Facebook que un individuo no identificado entró a su casa, sita en la calle Salomé Machado, entre Luz Caballero y Padre Cano, a exigir que se quitara el cartel, minutos antes de llegar la policía.