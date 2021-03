Cucú Diamantes comparte su experiencia como víctima de violencia de género: "¡La culpa nunca es tuya!"

La cantante cubana Cucú Diamantes compartió su experiencia como víctima de violencia de género y envió un poderoso mensaje a todas las mujeres que han pasado o se encuentran en esa situación.

"Fue duro superarlo. Quedas en shock. '¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Lo merezco?', son las preguntas que tienes una y otra vez en la cabeza", contó la cantautora.

Cucú confesó que le tomó años poder no solo hablar de sus episodios de violencia, sino incluso pensar en ellos: "Me hacía mucho daño recordar. Fue la experiencia más aterradora de mi vida".

Ahora, la cantante ya puede y quiere compartir su experiencia para visibilizar la violencia doméstica que sufren millones de mujeres en el mundo, y que ha aumentado sus niveles con la pandemia de coronavirus.

"Y lo hago porque es necesario abordar una y otra vez el asunto. Hoy en pandemia por el coronavirus, existe otra aún peor por el tiempo que lleva entre nosotros causando daño. En estos días de cuarentena, la violencia doméstica (que no es solo la agresión física) no ha cesado", destacó.

Cucú Diamantes hizo pública su experiencia en redes para ayudar a otras mujeres en la misma situación a no sentirse solas y denunciar, y a las que hayan sufrido en algún momento violencia de género "dejar atrás el tabú" y no sentir jamás que tienen alguna culpa.

"La culpa NUNCA es tuya, NO te lo mereces y NO eres la única que atraviesa por momentos así. ¡DENUNCIA! No estás sola, estamos todas aquí para escucharte".

La cofundadora de la banda Yerba Buena hizo un llamado sobre la importancia de que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en Cuba, donde los casos de feminicidios y violencia doméstica aumentan por año.

En lo que va de 2021, las plataformas feministas independientes cubanas han registrado nueve feminicidios y un asesinato relacionado con violencia de género. Solo en febrero se registraron cuatro feminicidios y 49 agresiones a mujeres cubanas, además de los casos de abuso policial contra activistas, periodistas y artistas cubanas.

La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba habilitó una línea telefónica para brindar apoyo en situaciones de violencia machista en Cuba. Se les puede contactar desde toda la isla de lunes a viernes, de 10:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm, según indican en sus redes sociales.