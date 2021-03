Alejandro Sanz no se queda callado sobre la polémica de Arcángel apoyando a Anitta: "Yo mostraría mi trasero"

El cantante español Alejandro Sanz es uno de los artistas que se ha pronunciado a favor de Anitta en la polémica que generó el reguetonero Arcángel al compartir un comentario machista en sus redes sociales.

El artista urbano escribió este martes el siguiente comentario en sus stories de Instagram: "Quieres que te respeten como mujer bla bla bla. Pero te pasas enseñando el c*** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas".

Unas palabras a las que reaccionó la brasileña con un contundente texto en el que defendía a todas las mujeres y la libertad de mostrar su cuerpo sin tener que ser juzgadas por hombres por ello.

"¿Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida", respondió Anitta, abriendo así un debate en el mundo virtual.

Su publicación se volvió viral y decenas de celebridades salieron a las redes sociales para mostrar su rechazo hacia la actitud de Arcángel apoyando las palabras de Anitta. Y uno de ellos fue precisamente Alejandro Sanz, quien además de darle 'like' al post de la brasileña, quiso expresar su opinión en un tweet en el que dejó clara su postura al respecto.

"Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. Anitta, viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le de la gana. En plena pandemia y tan remilgados", exclamó, finalizando este mensaje con una carita vomitando en señal de repulsión.

Las reacciones a las palabras de Arcángel no paran de llegar y a pesar de sus vagas disculpas por el comentario que puso, varios de sus compañeros le han dejado de seguir en Instagram mostrando así su rechazo hacia este tipo de actitudes.

