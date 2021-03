Pelé felicita a Cristiano Ronaldo por batir su récord de goles en partidos oficiales

La leyenda del fútbol mundial, Pelé, felicitó a Cristiano Ronaldo por romper el récord de goles en "partidos oficiales" que ostentaba hasta la fecha el brasileño.

La estrella portuguesa anotó un hat trick que trajo consigo la victoria de la Juventus sobre el Cagliari, el pasado domingo, en el juego correspondiente a la liga A de Italia.

Ambas glorias intercambiaron mensajes emotivos en las plataformas sociales:

“Hoy, cuando alcanzo la meta oficial de 770 goles en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directo a Pelé. No hay jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus juegos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción”, escribió el jugador portugués en su cuenta de Instagram.

Pelé no tardó en responder al astro luso: “Cristiano, la vida es un vuelo en solitario. Cada uno hace su propio viaje. ¡Y qué hermoso viaje estás teniendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar y esto no es un secreto para nadie. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Lo único que lamento es no poder darte un abrazo hoy. Pero les dejo esta foto en su honor, con mucho cariño, como símbolo de una amistad que existe desde hace muchos años”

Actualmente existe un profundo debate sobre a quién se le concede el título de máximo goleador mundial en la historia del fútbol. La organización Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), dedicada a recopilar estadísticas de fútbol, declara a Josef Bican como el líder de este ranking, con un total de 805 goles.

Sin embargo, la misma organización aclara que muchas anotaciones del jugador austro-checo, fallecido en 2001, se anotaron en partidos no oficiales y, al no ser considerados, reduce la marca de Josef a 759.

Asimismo, el Libro Guinness de Récords Mundiales reconoce que Pelé anotó, durante su tiempo activo como deportista, 1279 goles. De un modo similar al de Josef Bican, la autenticidad de este número es ampliamente cuestionada.

Por su parte, la estrella del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, acumula 731 goles en 908 partidos oficiales, 40 dianas menos que el luso. No obstante, el argentino consiguió este número con 140 partidos menos que Ronaldo, y no parece que tendrá dificultad para superar a “O Rei”.

Cristiano finalizó su post agradeciendo a “todos los que formaron parte del increíble viaje” a su lado. “A mis compañeros, a mis oponentes, a los fanáticos del hermoso juego en todo el mundo y, sobre todo, a mi familia y amigos cercanos: créanme cuando les digo que no podría haberlo hecho sin ustedes”, comentó el portugués.

“¡Ahora no puedo esperar a los próximos juegos y desafíos! ¡Los próximos registros y trofeos! Créame, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía hay mucho que ganar para la Juventus y Portugal! ¡Únete a mí en este viaje! ¡Vamos!”, concluye Ronaldo.

El futuro del astro luso ha suscitado debates después de la inesperada derrota de su equipo en octavos de la Champions League. Algunos rumores lo sitúan de regreso en el Real Madrid, el cual fuera su club de 2009 a 2018, incluso, se comenta que pudiera llegar hasta la MLS de Estados Unidos.

Cristiano ha ganado cinco veces la máxima competición del fútbol de clubes en Europa; 4 veces con el Real Madrid y una con el Manchester United.