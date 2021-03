Denuncian robo de carteras en guaguas de La Habana

Un cubano denunció el robo de carteras en la conocida ruta de ómnibus número 69, que parte del paradero de Playa, en La Habana.

Según relató Dayron Delgado Rolo, sobre las las 4pm de este martes 16 de marzo fue víctima de uno de esos robos en una 69 de regreso al paradero de Playa, específicamente en el tramo de las calles 41 y 42 a 19 y 78.

"Se me extrajo mi billetera negra marca Thaba con algo de dinero en moneda nacional, mi carnet de identidad (publicado) y mis 4 tarjetas de crédito (3 del banco Metropolitano y 1 del BFI) del bolsillo delantero de mi mochila que llevaba frente a mí", contó el joven.

"Soy muy precavido pero evidentemente hay personas muy bien entrenadas y astutas para aprovecharse de la más mínima oportunidad y dañar a personas trabajadoras como yo que nunca le ha robado nada a nadie", añadió.

Delgado Rolo está pidiendo ayuda para encontrar sus documentos.

"La dirección se encuentra en mi carnet y mi celular es 53658275, me llamo Dayron. Me encuentro en una situación muy estresante porque debo hacer muchos trámites y sin mis documentos no puedo avanzar. No me interesa el efectivo ni la billetera, solo mi carnet y mis tarjetas", indicó.

En los últimos días varios han sido los cubanos que han denunciado haber sido víctimas de robo en Cuba.

Tal fue el caso de un cubano que fue apuñalado tres veces en La Habana por unos ladrones con el fin de arrebatarle su moto.

También fue reportado el caso de un hombre a quien dos ladrones le robaron su moto eléctrica a punta de pistola en La Habana.