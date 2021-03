La fiesta sorpresa que Alexander Delgado preparó a Mily Alemán por su cumpleaños

Mily Alemán llegó el pasado 14 de marzo a sus 28 años, una importante fecha que la modelo e influencer cubana celebró con todos sus seguidores de su perfil de Instagram con una sensual imagen suya en la que presumía de cuerpazo a través de un desnudo integral.

A diferencia de 2020, cuando la joven festejó sus 27 primaveras con un gran convite que tuvo lugar en su residencia en Miami (Florida), el pasado fin de semana no vimos en su red social favorita ningún indicio de festejo. Sin embargo, eso no significó que Mily Alemán no tuvo celebración por su cumpleaños como suele hacer cada año.

Su pareja, el popular cantante cubano de música urbana Alexander Delgado, fue el encargado de organizarle a la modelo una fiesta sorpresa por sus 28 años.

Así lo hizo saber a sus admiradores la propia homenajeada mediante una publicación compuesta por varias fotografías que dejó en su cuenta de Instagram y que resumen el especial e inesperado momento que vivió gracias a su amor, el director e integrante de la agrupación Gente de Zona.

"Gracias por esta sorpresa amor mío, no me esperaba absolutamente nada de esto, imaginé muchas cosas menos otra fiesta sorpresa", comentó primeramente Mily Alemán junto al post.

"Gracias a mi familia y amigos por estar, los amo. Gracias a todos esas personas que me felicitaron, han sido muchas y no les he podido responder a todos aún, pero estaré respondiéndoles", añadió.

Según podemos ver en el álbum de fotos que subió Mily Alemán, El Monarca no escatimó en detalles para complacerla y hacerla feliz en su día.

Decoraciones con globos, adornos que llevaban su nombre y edad, dulces y una especial tarta de cumpleaños personalizada en tonos negros y plateados, completaban la elegante fiesta que tuvo la modelo e influencer cubana.

La cumpleañera, como siempre, derrochó glamour luciendo para la ocasión un largo vestido verde vaporoso compuesto por unas aberturas de infarto que dejaban al descubierto sus largas y tonificadas piernas.

Los tacones, uno de los sellos de estilo que más caracterizan a Mily Alemán, tampoco faltaron en su look y acompañó su traje con unas sandalias altas de color blanco de tiras que se sujetaban al tobillo.

