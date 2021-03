Alexis Valdés envía su apoyo a cubanos en manifestación en Washington

El humorista cubano Alexis Valdés envió su solidaridad con los cubanos que se manifestaron este sábado en Washington para pedir al presidente norteamericano Joe Biden que antes de restaurar las relaciones col el gobierno de la Isla, exija que se respeten los derechos de sus ciudadanos.

El popular presentador hizo una directa a través de su muro de Facebook en la que mostró su apoyo a los participantes, y aclaró que no había asistido por cuestiones de trabajo.

"No es una manifestación común, no se hacen todos los días. (...) Esta manifestación que dice: 'primero derechos y después negocios', lo que esta pidiendo al gobierno de Biden es que antes de habar de negocios y de apertura, y de canales económicos en Cuba, se hable de los derechos humanos, porque es el tema", comentó.

"En Cuba se ha recrudecido la persecución de todos los activistas, vemos todos los días policías en las puertas de muchos de los miembros de San Isidro, del 27 N, de la UNPACU, que no son favorables al gobierno y que al gobierno no les gusta. Pero eso no es así, el mundo no es como a ti te gusta, el mundo es como es. Tú no puedes obligar a la gente a que piense como tú, y no puedes condenar a los que piensan diferente, porque estás incumpliendo los derechos humanos", añadió.

Alexis se refirió al caso de la periodista Karla Pérez González, a la que esta semana el gobierno le negó la entrada al país. La joven regresaba el jueves procedente de Costa Rica, donde pasó los últimos cuatro años estudiando su carrera, y durante la escala de su avión en Panamá, un funcionario cubano le informó que no podría seguir rumbo a La Habana donde la esperaba su familia.

"Ella tiene el mismo derecho a entrar en su tierra, a estar con su familia, a estar en su casa. Estamos en el siglo XXI, estar desterrando personas. Eso de: 'no puede volver', eso se llama destierro, tiene un nombre. Vayan al diccionario y búsquenlo. Negar la permanencia de una persona en su país por razones políticas se llama destierro, y eso es lo que le han hecho a esta chica", subrayó.

El actor escribió unos versos denominados 'Teatro del absurdo', acerca de los últimos acontecimientos en la Isla: la prohibición a Karla a entrar al territorio nacional, los policías que fueron captados orinando en el busto de Julio Antonio Mella situado frente a la Universidad de La Habana, y el manotazo del ministro de cultura Alpidio Alonso a un periodista independiente en enero.

"Una joven desterrada en el istmo panameño

por un gobierno que es dueño de su salida y su entrada.

La funcionaria cuestionada al viejo discurso apela,

y suelta la misma muela que ya no entra ni con grasa:

La joven no vuelve a casa por más que al padre le duela.

¿En qué academia, en qué escuela, aprendieron estas leyes,

estos pichones de reyes que no llegan a la suela?

Estos tienen más espuela que el maestro del absurdo.

Ionesco es un pobre zurdo al que le falta un hervor,

ante el genio creador de este espectáculo burdo.

Un policía meando al pobre Mella empedrado,

otros policías cantando que mejor que hubieran cagado.

Lo ridículo ha trocado el viejo drama en comedia.

El gobierno no remedia, el pueblo sigue con hambre,

y los zánganos del enjambre le aprietan hasta las medias.

De la farsa a la tragedia, de la tragedia al choteo.

Por más que busco no veo el género en Wikipedia.

¿Será una tragicomedia, será esto un épico bufo?

Se queda corto Tartufo con tal teatro de altura,

en que el ministro de Cultura interpreta al héroe Chufo.

Yo creo que ni Rufo podría hacer crítica seria

de esta obra de miseria y con tal mediocre tufo

¿Habrá escrito algún pitufo este esperpento coral?

Puesta en escena fatal la que tiene esta función.

Por Dios, que caiga el telón y que venga ya el final".

En la manifestación de Washington participaron reconocidas figuras cubanas, como el líder del grupo opositor Somos+, Eliécer Ávila, el presentador José Carlucho, el Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón, el economista Manuel Milanés y el humorista Andy Vázquez.

En la concentración, los asistentes cantaron el tema 'Patria y Vida' y alzaron carteles con textos como 'No más dictadura', '62 años de miseria y dolor', 'Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo', 'Patria y Vida', 'Libertad para Cuba'.