Periodista cubano al MINREX: "Cuba tiene derecho a defenderse, sí, de todos ustedes"

El periodista y editor en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, Jorge Fernández Era, criticó la conferencia de prensa de la diplomática Yaira Jiménez Roig donde esta afirmó que “Cuba tenía derecho a defenderse”, para justificar el destierro de la joven de 22 años Karla Pérez.

En un artículo que titula VEINTIDÓS, Fernández Era desmonta la conferencia de la directora de Comunicación e Imagen de la Cancillería, celebrada el viernes, donde se reunió a la prensa para dar la versión del gobierno cubano sobre lo sucedido con la periodista Karla Pérez, a quien las autoridades impidieron ingresar a la isla el jueves.

En ella, la funcionaria pone en duda los propósitos de activistas y periodistas que acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) a preguntar sobre la situación de la joven, y al ser interrogada sobre el destierro de esta afirmó que "Cuba tenía derecho a defenderse".

Fernández Era criticó tal pronunciamiento de la funcionaria y comentó en su post: “Lo ilegítimo es negarle a una muchacha sin antecedentes penales de ningún tipo, que no ha tirado un gollejo contra institución o autoridad de la Isla, el derecho de regresar a la tierra que la vio nacer, donde reside su familia. Los protagonistas y actores de semejante insulto a la nación son Yaira Jiménez Roig y los que amparan esa ignominia que los descalifica y deslegitima, que dice muy poco de una sociedad que le teme a una periodista que utiliza no más que ideas para combatirlos. Cuba tiene derecho a defenderse, sí, de todos ustedes”.

Jiménez Roig, “estuvo ante las cámaras, ante nuestro pueblo”, para explicar “cómo montar un show mediático, cómo fabricar un acontecimiento. Y se utilizó ella misma de material de estudio”, señaló el periodista, que luego fue abordando cada parte del discurso de la representante del oficialismo.

La mujer afirmó que “cinco ciudadanos cubanos acudieron al Minrex con el supuesto interés de trasladar su inquietud por una ciudadana cubana que deseaba viajar a Cuba”, a lo que Fernández Era se preguntó: “¿Supuesto interés? ¿Desde su condición de “ciudadanos cubanos” no tienen derecho a ello? ¿Acaso no se les atendió?”.

Luego dijo que “El verdadero propósito de la acción se revela minutos posteriores a que hayan sido atendidos porque hicieron una transmisión en vivo por las redes sociales versionando lo que había sucedido en ese encuentro”. A esta afirmación el editor dijo “Menos mal que la hicieron, porque si había que quedarse con esta versión suya... Hablaron en términos muy elogiosos de la amabilidad con que fueron recibidos por un funcionario del Minrex y resumieron con coherencia los argumentos planteados”.

A la aseveración de Jiménez Roig “Se traslada al espacio público, se tergiversa, se exagera, se vuelve a reciclar en las redes sociales, por supuesto, con el objetivo de generar percepciones manipuladas, tergiversadas de la realidad”, el periodista del Juan Marinello respondió:

“Ah, no fue el gobierno cubano, por intermedio de los funcionarios diplomáticos que lo representan, el que tomó una decisión —llamarla “exagerada” sería cobarde de mi parte— que generaría rechazo en el mundo entero y en quienes no deseamos algo así para nuestra patria. La tergiversación parte en todo caso de una funcionaria que se debe a la opinión pública y en una conferencia de prensa le dedica solo dos segundos al lead de la información, que es, no les quepa duda, el destierro de una ciudadana de 22 años, hecho que se suma a la llamada “regulación” que se ejerce contra no pocos compatriotas, impedidos de viajar a otros países”.

Y por último, se refirió a la afirmación de la funcionaria de que “En esta ocasión están utilizando a una emigrada cubana, Karla María Pérez González, con varios años fuera de Cuba, quien está directamente vinculada a estos planes de los sectores y personeros anteriormente mencionados”.

“¿En serio, Yaira? ¿Quién utiliza a quién? ¿No es utilizar el que la embajada cubana en Costa Rica haya legalizado su documentación, se le vendiera un paquete turístico y se le permitiera abordar una nave aérea con destino Cuba para después bajarla en Panamá? ¿No es utilizar el que haya omitido esos elementos en su información a la prensa nacional e internacional y a su pueblo?”, cuestionó el periodista.

Fernández Era, como muchos cubanos con acceso a la información, ha visto con estupor la decisión arbitraria del gobierno de la isla de impedir el regreso de una joven que salió de Cuba hace cuatro años luego de ser expulsada de la universidad por sus ideas políticas.

Esa vez, el diario costarricense El Mundo le ofreció terminar su carrera de Periodismo, que ya había comenzado en la universidad villaclareña Marta Abreu, en la nación centroamericana y le ofreció una beca.

Ahora, cuando concluyó su carrera, Karla hizo todos los trámites ante el consulado cubano en San José para regresar a la isla, donde la esperaba su familia.

Con todos sus papeles en regla abordó el jueves un avión rumbo a La Habana que hacía escala en Panamá, pero al llegar a ese país le informaron que no podría continuar el viaje porque no la dejarían entrar a Cuba.

Desesperada la joven contactó a varios medios de comunicación a quienes contó que no sabía qué hacer. No tenía visa para salir del aeropuerto panameño, no tenía residencia en Costa Rica y no podría entrar a su propio país. Gracias a la gestión de algunos diputados en San José logró regresar en la noche a esa ciudad centroamericana, donde pidió refugio político.

Ante los sucesos narrados Fernández Era hace un emotivo comentario: “Pienso en la edad de Karla y recuerdo al Era de mis estudios universitarios, esos que le fueron negados a ella. Evoco a Pablito en aquella canción, “Mis 22 años”, que marcó un antes y un después en nuestra cancionística, no solo como puente melódico entre el filin y la nueva trova, sino por lo que proclama: “…como ser humano me contradigo y me opongo al pasado que pasó”.

“Desde mis 58 me opongo a la arbitrariedad que se ceba en una joven cubana y habla muy feo del presente que pasa”, subrayó el periodista.

Varios internautas respaldaron el post, y lamentaron el engaño al que el gobierno cubano somete al pueblo de la isla sin acceso a los medios de comunicación alternativos.

"Sentí vergüenza ajena al ver la mujer del Minrex expresar de forma tan incoherente esas explicaciones sin fundamento. Qué tristeza siento por mis hijos, mis nietos, y por los jóvenes que son pisoteados sus derechos de forma tan cínica", dijo una usuaria de Facebook.