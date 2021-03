Productor cubano Adriano Dj abandona entrevista en vivo cuando le preguntan si en Cuba hay una dictadura

El reconocido productor de música urbana cubano Adriano DJ abandonó una entrevista en vivo en redes sociales luego de que le preguntaran si en Cuba había una dictadura.

El Dj cubano fue entrevistado por el polémico personaje incógnito "Un Martí To' Durako", que ya le ha hecho la misma pregunta a otros artistas como Yulién Oviedo y Jorge Junior, quienes alegaron no conocer el concepto de dictadura, aunque el primero dijo que no creía que en Cuba hubiera una.

Luego de las habituales preguntas sobre su carrera, los nuevos proyectos y su incursión como cantante, el "Martí" le preguntó a Adriano si le había gustado la canción Patria y Vida.

"Es un buen tema, una buena canción, pero yo de las cosas que no tengo cultura no me pongo a fijarme, no conozco de política, no estoy para eso, pero claro que es una buena canción", manifestó el Dj.

Luego de un corto debate en el que también participaron los youtubers Michelito Dando Chucho y Cuba Urbano Noticias, y recalcaron que el contenido de la canción no es política sino realidad, el "Martí" se disponía a hacerle otra pregunta sobre los "62 años trancado el dominó", cuando Adriano saltó.

"¿Pero nada más tienen un tipo de pregunta? Lo que pasa con ustedes los youtubers es que la pincha de ustedes es generar noticias y yo los entiendo, pero tienen que entender que los artistas tenemos otra visión, estamos puestos para la música, para producir. Ya hablamos un minuto de eso, pregúntame otra cosa", dijo.

"¿Pero por qué se ponen en eso? Esas preguntas no me las hagan, háblenme de música. ¿Ustedes creen que los artistas tenemos el poder? Los artistas somos un palito chino dentro del juego", afirmó.

El Dj criticó que algunos youtubers "manipulen a los artistas" porque "quieren convertirlos en voceros que digan lo que ustedes quieren".

"Cuando yo tenga ganas de decir algo, lo voy a decir, pero no porque nadie me lo diga ni me lo pregunte", apuntó, poco antes de desconectarse de la entrevista.

Alejandro Pérez, conocido por su canal Cuba Urbano Noticias, lamentó que Adriano abandonara la transmisión y dijo que si bien los artistas no tenían el poder de decidir, sí tienen el de "inspirar a muchas personas a que se unan por un cambio, como pasó con Patria y Vida".

"Desgraciadamente no estamos hablando de política, estamos hablando de la realidad del pueblo cubano", añadió.

