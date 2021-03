Gobierno de Cuba reporta 3 muertes por coronavirus y 718 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública confirmó la muerte de 3 personas por coronavirus en Cuba y la detección de 718 casos positivos a la enfermedad.

Se mantienen ingresados en hospitales y centros de aislamiento cubanos 21.483 pacientes para vigilancia clínica epidemiológica.

Los 23 laboratorios de biología molecular del país analizaron 18.966 pruebas para detectar la presencia del virus. Se acumulan 67.476 personas diagnosticadas con coronavirus desde que se inició la pandemia en el país, en marzo del 2020.

Entre los casos reportados este lunes (718) hubo 697 personas que fueron contactos de casos confirmados y 3 con fuente de infección en el extranjero. Además, en 18 casos aún no se define la fuente de infección. Los casos asintomáticos representaron el 52,4% (336) del total diagnosticado el domingo.

La Habana es el territorio con más casos reportados en el país con 441, le sigue Granma con 61 y Santiago de Cuba con 58.

Hubo 103 menores de 20 años diagnosticados con coronavirus y de ellos tienen edades pediátricas 94 casos. Se acumulan 7.920 menores diagnosticados y de ellos se han recuperado de la enfermedad el 91,8%. Se mantienen un neonato grave y un paciente crítico de 8 años de edad, ambos con evolución estable.

La tasa de incidencia del coronavirus en La Habana sigue siendo la más alta del país, con 290,6 por cada cien mil habitantes. Le sigue Pinar del Río con 145,9 y Granma con 113,7.

Se mantienen ingresados 3.384 casos activos, de ellos hay 3.953 con evolución clínica estable. En Terapia Intensiva se atienden 77 pacientes, de los cuales hay 45 reportados como graves y 32 críticos.

Según los datos oficiales han muerto 397 personas por coronavirus en Cuba (3 reportados en esta jornada) Esto representa una tasa de letalidad para el país de 0,59%. En cuanto a las muerte por COVID-19 marzo acumula 73, originando una letalidad elevada para un mes.

En esta jornada se dieron en todo el país 779 altas clínicas. Según indicó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, este indicador favoreció un balance positivo pues permite bajar el numero de casos activos y de personas hospitalizadas en Cuba.

Los datos oficiales indican que se han recuperado el 94,3% de los casos diagnosticado con la COVID-19 desde que se inició la epidemia.

Datos de los fallecidos según parte oficial del MINSAP

Ciudadana cubana de 62 años. Residía en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Artrosis Generalizada. Estadía hospitalaria: 2 días. Presentó hipotensión arterial. No respondió a la administración de volumen y fue necesario apoyar con aminas. Mantuvo hipoxemia a pesar de los altos parámetros ventilatorios, posteriormente, presentó bradicardia que no respondió a medicamentos, seguida de asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 73 años. Residía en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Infarto Miocardio anterior. Estadía hospitalaria: 9 días. Mantuvo un empeoramiento progresivo, con manifestaciones de Distress Respiratorio Severo y Shock Séptico refractarios al tratamiento. Hizo parada cardiaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 84 años. Residía en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó edema agudo pulmonar asociado a fibrilación auricular con respuesta rápida durante el tratamiento. Hizo parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.