Katherine Bisquet dedica poema a periodista cubana desterrada Karla Pérez en el Día Internacional de la Poesía

La escritora Katherine Bisquet dedicó en el Día Internacional de la Poesía un poema a la joven periodista cubana Karla Pérez, quien fuera desterrada el pasado jueves por el gobierno de la isla.

"Hoy es el día internacional de la poesía. No hay nada qué celebrar, que sea la poesía útil entonces, que sirva para lo que es creada, para salvar", dijo en su perfil de Facebook.

Añadió que el poema lo acababa de escribir "no porque hoy es el día de la poesía sino porque una amiga ha sido desterrada".

Karla Pérez es una periodista cubana que concluyó estudios en Costa Rica tras haber sido expulsada de la Universidad Marta Abreu en Las Villas, en 2018, por sus ideas políticas.

El pasado jueves la joven de 22 años tomó un vuelo de regreso a Cuba para ver a su familia luego de cuatro años sin visitar la isla.

Sin embargo, cuando la aeronave hizo escala en Panamá un oficial de Migración de Cuba llamó a la aerolínea para informar que Pérez no podía llegar a su país de nacimiento, pues no sería admitida su entrada en el mismo.

El avión partió dejándola varada en Panamá, pues no tenía visa para salir del aeropuerto y no podía regresar a Costa Rica porque no tenía residencia de ese país.

En horas de la noche un avión la regresó al país centroamericano, donde pidió refugio político y pedirá asilo tras la negativa del gobierno cubano de dejarla ingresar a La Habana, según anunció.

Al conocer su situación, periodistas y activistas se dirigieron al Minrex a pedir una explicación sobre el destierro de la joven, pero los funcionarios acusaron a los activistas de intentar armar un "show mediático" y han intentado ocultar sistemáticamente la identidad de Karla, a quien se han referido como "una ciudadana que necesitaba viajar a Cuba".

Katherine Bisquet dijo en su mensaje: "Aquí tienes mis versos Karly Sut. También lo tienen todas las cienfuegueras, estén donde estén". A continuación reproducimos el poema de la escritora cubana, quien también ha sido víctima de represión y persecución por parte del régimen cubano.

"Porque Cienfuegos es una ciudad muy débil

Y una pérdida más puede significar su deshacimiento,

Una vez le escribí a una amiga que amo con locura

Cuando decidió perderse por los bosques de Serbia.

Pero ella decidió perderse y tú solo querías regresar.

Ella decidió que esa ciudad muriese y tú solo querrías salvarla.

Yo he querido muchas veces que ese lugar se fundiera algo más con el mar de la costa del sur.

He querido, incluso, olvidarla.

Y tú me decías, nos vemos pronto allá.

Y yo me preguntaba, allá dónde.

Dónde uno se encuentra en los lugares que ya no existen?

En los lugares que uno se logra arrancar.

Y he pensado mucho en ti en estos días

Porque nunca es real el exterminio cuando realmente te lo quitan todo

Nunca es más real el infinito

Cuando te lo acortan, y te convierten tu casa en pequeños compartimientos,

En closets, gavetas, habitaciones, malecones, cuartos, una punta de ciudad donde se ve la bahía en toda su extensión.

A ti te han estrechado tu casa,

Un cubículo pequeño presto al desalojo.

Yo pudiera contarte muchas cosas,

De las temporadas de las frutas, de los mangos de Juraguá,

Me llegan los olores al punto más leve de mi azotea custodiada.

Y quisiera contarte de ese recuerdo,

De eso que me llega desde nuestra casa vedada.

Del recuerdo cubierto por capas y capas de las tierras rojas.

Podemos imaginarlo juntas,

Y poder pensar en la libertad de reconstruir desde esa misma raíz de las matas de mangos,

Todo lo que aún queda bajo la tierra".