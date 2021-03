Atleta cubana Eglys De la Cruz no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio porque está embarazada

A pesar de estar clasificada, la destacada tiradora cubana Eglys de la Cruz Farfán no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que espera el nacimiento de su segundo hijo para fechas cercanas a la cita estival.

En la que sería su quinta olimpiada, la multicampeona tiradora cubana –única en obtener una presea olímpica en este deporte- no podrá asistir a pesar de haber ganado su boleto en 2019, durante los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, cuando ganó plata en la modalidad de fusil a 50 metros de tres posiciones.

“No lo busqué, pero sucedió y no puedo postergar más esta decisión porque ya tengo 40 años y cuando no es una competencia es otra… y hay cosas que no esperan”, dijo de la Cruz al periódico Escambray.

La atleta había mantenido su preparación, incluso en medio de la pandemia, con la intención de asistir a Japón, a pesar de que la cita se ha complicado por el coronavirus y ha tenido que modificar el calendario y las condiciones de asistencia al evento.

No obstante, ninguno de estos imprevistos asociados a la pandemia han pesado en la decisión de Eglys, sino la decisión de ser madre, una elección que representa un dilema para muchas atletas de alto rendimiento, en tanto afecta a su preparación para las competiciones.

Este dilema ya es conocido para de la Cruz Farfán, quien es madre de una niña de 12 años que llegó en medio de su carrera como deportista de alto rendimiento. Ahora será la riflera Dianelis Pérez la que asistirá a la cita nipona en lugar de la futura madre.

Con 40 años y teniendo en cuenta el ciclo olímpico, muchos se preguntan si no ha llegado la hora del retiro para la tiradora espirituana. “No he hablado del retiro. Hay que ver cómo se comportan las cosas. Quizás llegue hasta los Centroamericanos para ayudar al equipo, donde hay varias muchachas nuevas”, refirió la veterana atleta de un deporte que se caracteriza por la longevidad de sus estrellas, en comparación con otros mucho más físicos que el tiro deportivo.

Eglys de la Cruz Farfán ganó la medalla de bronce en Beijing 2008, único trofeo alcanzado por el tiro deportivo femenino cubano en unas olimpiadas. En los Panamericanos de Lima, de la Cruz se convirtió en la tiradora con mayor cantidad de medallas en la historia de estos Juegos: cuatro preseas plateadas y un bronce.

Además de Beijing 2008, de la Cruz ha participado en las olimpiadas de Atenas 2004, Londres 2012 y Río de Janeiro 2015. De haber podido asistir a Japón 2021, se habría convertido en la única deportista espirituana con cinco incursiones olímpicas.

Cuba ocupa el puesto 58 en el medallero histórico del Campeonato Mundial de Tiro, con 3 medallas de plata y cinco de bronce. De las cinco modalidades olímpicas de tiro deportivo, las mujeres compiten en dos: Rifle en 3 posiciones 50 metros y Rifle de aire 10 metros.

Las actuales campeonas olímpicas de la modalidad en la que compite Eglis de la Cruz Farfán (Rifle en 3 posiciones 50 metros) son la alemana Barbara Engleder, la china Binbin Zhang y la también china Li Du (oro, plata y bronce en los juegos olímpicos de Río de Janeiro).