Periodista cubana Karla Pérez denuncia a agente de la Seguridad de Estado que la reprimió cuando tenía 18 años

La periodista cubana Karla Pérez, recientemente desterrada de su país por el régimen de La Habana, denunció este domingo al agente de la Seguridad del Estado que se encargaba de reprimirla en la isla cuando ella tenía apenas 18 años.

"Ya este ejercicio lo he hecho varias veces porque el miedo a mí se me quitó hace cuatro años", dijo en su publicación la joven de 22 años refugiada en Costa Rica, antes de revelar la identidad de su represor, a quien le aclaró que no era ninguna delincuente ni criminal.

"Denuncio públicamente a Yoandy Riverón, agente de la Seguridad del Estado que me interrogó durante meses en la Universidad Central Marta Abreu de La Villas, cuando yo tenía apenas 18 años. NO SOY NINGUNA DELINCUENTE NI CRIMINAL COMÚN como él me dijo que me tratarían", afirmó.

Karla Pérez publicó la dirección de Facebook del agente (https://www.facebook.com/yoandy.riveron.7), y aseguró que eliminaría de su perfil a cuatro contactos mujeres que tenía en común con el represor.

La periodista asegura que el hombre la "torturó psicológicamente mientras yo estudiaba periodismo en la UCLV".

Karla Pérez fue expulsada de esa Universidad en 2018 por sus publicaciones en un medio de prensa independiente. Tras su expulsión, el diario costarricense El Mundo le ofreció una beca para que terminara sus estudios en ese país centroamericano.

Luego de cuatro años, con su carrera terminada, decidió volver a su país a inicios de marzo, pero cuando su avión hizo escala en Panamá un oficial de Migración cubano la contactó para informarle que no podía abordar el vuelo hacia Cuba, porque no la dejarían ingresar a La Habana.

Quedó varada en Panamá, y tras varias gestiones las autoridades costarricenses le informaron que le darían refugio en ese país, al que pudo volver en horas de la noche.

El gobierno cubano manipuló el caso acusándola de ser un instrumento de Estados Unidos para desestabilizar el país, y asegurando que tenía "derecho a defenderse" de personas como ella.

El destierro de Karla ha generado una oleada de solidaridad de decenas de cubanos dentro y fuera del país, que crearon la campaña "A mi Cuba sí puedes entrar", frase pronunciada por el actor de cine Luis Alberto García.

Recientemente Karla agradeció el apoyo recibido en las últimas semanas y denunció que la negativa de entrada a Cuba por parte de las autoridades gubernamentales respondió a un plan concebido previamente para expulsarla del país.

Karla fue entrevistada en el programa radial La Lupa, de la emisora costarricense CRC, en el que contó su historia personal y dijo:

“Ahora lo entiendo, estaban locos por que me fuera del país para no dejarme regresar”, explicó al referirse a la facilidad con la que la Seguridad del Estado la dejó salir de Cuba, luego de su expulsión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Las Villas.