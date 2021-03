Bella y sensual: Camila Arteche se roba los suspiros con un espectacular posado en bikini

Una nueva lección de autoestima y amor propio ha regalado a sus seguidores la popular actriz cubana Camila Arteche, quien se ha convertido en una de las artistas de la isla más queridas y seguidas del entorno de las redes sociales.

La joven, quien siempre trata de lanzar un mensaje de aprendizaje y superación personal en cada una de las publicaciones que hace en sus perfiles virtuales, ha compartido en esta ocasión una instantánea en la que aparece de lo más estupenda y sensual luciendo su figura criolla enfundada en un bikini amarillo.

Pero más allá de lo espectacular que aparece en la fotografía, Camila Arteche ha querido con su imagen concienciar a sus admiradores, sobre todo al público femenino, y hablar de la belleza de la mujer y de cómo la aceptación es un pilar fundamental para mantener la autoestima siempre en alto.

"¿Qué crees que hace hermosa a una mujer? ¿Su apariencia? ¿Su carácter? ¿Sus sentimientos?... Para mí todas somos hermosas desde nuestras diferencias y autenticidad. ¡Amémonos como somos!", expresó la actriz junto a su post que ha recibido los aplausos de sus incondicionales.

Sus seguidores, quienes siempre están dispuestos a regalarle unas palabras de cariño a la actriz, no tardaron en responder a su comentario y le han dejado en el post algunos mensajes tales como:

"Eres simplemente única", "Gracias por tus consejos", "Bella, no tienes comparación", "La belleza es interior, no exterior, por eso siempre vendrá de los ojos de quién la mire, aunque la que es bella es bella... qué contradicción", "Personalidad sin duda. Tú ya lo tienes todo", "Muy bella realmente, y creo que la suma de todas esas cualidades son las que definen cuán bella puede ser una mujer" o "No le hace falta nada, la mujer es hermosa en sí", son algunos de los que relucen en la publicación de Camila Arteche.

Hace apenas unos días, la artista dejó en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de enseñanza y "buena vibra" que también fue muy bien recibido por sus fans. Esta vez, el tema de su escrito fue el valor propio y cómo está asociado a "los valores, los sentimientos y la buena energía".

"¿Te consideras una persona valiosa? Ser una persona valiosa no está asociado con tener valentía, sino con los valores, los sentimientos y la buena energía. Con cómo o cuánto compartimos la buena vibra. Toda mi luz par ti, hoy y siempre", comentó la artista en esta ocasión junto a una imagen suya en la que aparece muy sonriente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.