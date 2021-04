Alexis Valdés dedica poema a la protesta en San Isidro: "Fue un día de gloria"

El reconocido humorista, actor y presentador cubano Alexis Valdés escribió un poema a los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) y a los "valientes ciudadanos del barrio" que el domingo salieron a la calle y les dieron su apoyo, a pesar de la presencia de varias patrullas y de agentes de la Seguridad del Estado en el lugar.

El popular actor quiso mostrar su respaldo a los vecinos de La Habana Vieja, quienes en la misma cara de los oficiales corearon la canción 'Patria y Vida' y gritaron frases de rechazo al gobierno de Miguel Díaz-Canel y a la represión de las autoridades.

A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente la poesía de Alexis Valdés, titulada 'Ayer y mañana'.

"Ayer La Habana Vieja tembló con San Isidro.

Ayer cayó una teja, mañana el edificio.

Ayer esos Maceos del siglo veintiuno

movieron el tablero como quizás ninguno.

Y el barrio fue con ellos tras su fuerza y tras su gracia,

en un primer destello de ansiada democracia.

Ayer fue un día de Gloria para jamás olvidar.

Ya es parte de la historia que vamos a contar.

La que contará la gente, la que se pondrá en los libros.

Que ayer unos valientes del barrio de San Isidro

nos dieron un regalo de amor y dignidad,

para los que soñamos con Cuba en Libertad.

Que una tarde de Abril y de Resurrección

se iluminó un candil que alumbra a la nación.

Para que los cubanos, como esos mambises nuevos,

se quiten ya de las manos esas esposas de miedo.

Porque hay muchos Maykel y hay muchos Luis Manuel,

muchas Tanias y Anamelys, y también muchos Ferrer.

Un pueblo entero cansado de un poder que es una afrenta,

que su tiempo ya ha agotado y que no les representa.

Solo representa el odio y la venganza entre hermanos,

un poder que es un oprobio para los buenos cubanos.

Ayer fue un día grande.

Vi una Cuba renacida, que ya empieza a andar la calle al ritmo de Patria y Vida.

Ayer fue toda una alegría para la nación cubana.

Ayer no fue cualquier día, fue el inicio del mañana”.

Alexis Valdés estaba el domingo transmitiendo en directo una conversación vía digital con integrantes de San Isidro en La Habana Vieja, cuando llegó una patrulla a detener al rapero Maykel Osorbo.

"En medio de mi entrevista entra un policía a casa de Luis Manuel Otero Alcántara y trata de llevarse a la fuerza a Maykel Osorbo. ¡Compartan para que lo vea el mundo entero!", pidió Valdés en su cuenta de Instagram.

En el video se ve a Alcántara discutiendo con un agente en la puerta de su vivienda, donde radica la sede del MSI.

"Qué es eso; no, no, tú no puedes entrar así. Mira eso, la patrulla pa' dentro. Graba ahí. ¿Qué es eso, asere?", se le oye decir al activista.

"Mira cómo le pusieron unas esposas a Maykel. Maykel se acaba de fugar ahora mismo", denunció Alcántara, mientras el Osorbo mostraba a Alexis su brazo con una esposa colgando de su muñeca.

El destacado humorista y también músico, radicado en Estados Unidos, lleva varios meses divulgando la labor de los activista y artistas independientes que se enfrentan al régimen castrista dentro de la Isla.

En marzo, en el programa TN3 de América Tevé, conducido por Carlos Otero y la venezolana Mónica Pasqualotto, Valdés dijo que su motivación comenzó cuando vio la huelga de hambre de los acuartelados de San Isidro (MSI) y la respuesta violenta del gobierno.

"Primero fue la sensibilidad humana, la compasión y la admiración porque cuando una gente arriesga la vida, para mí ya... me quito el sombrero", explicó.

"Todo eso me dijo a mí, si ellos hacen eso dentro de Cuba, yo lo mínimo que puedo hacer es apoyarlos. Por eso entrevisté a Luis Manuel Alcántara, Junior García Aguilera, Maykel Osorbo. Había también una campaña mediática en Cuba, horrible, difamando de ellos, denigrándolos y ellos no tenían capacidad de responder a eso", agregó.