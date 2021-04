Emotivo homenaje: Carlos Vives se despide de su padre cantando la primera canción que le enseñó

Este lunes 5 de abril falleció el padre de Carlos Vives, don Luis Aurelio Vives a la edad de 91 años en Santa Marta, Magdalena (Colombia). Una triste noticia que hizo pública el cantante mediante sus redes sociales este mismo martes con un emotivo texto que publicó en Instagram.

Desde entonces, las muestras de cariño y los homenajes no han parado de llegar por parte de los familiares del cantante y del mismo Carlos Vives, quien este jueves le rindió tributo a su progenitor cantando la primera canción que le enseñó y la que siempre les unió: el tema Sin Ti de Nafer Durán.

El intérprete de La Bicicleta compartió un vídeo en el que le vemos junto a sus hermanos cantando esta canción fuera de la iglesia en la que le despidieron.

"¡Luis Aurelio! Gracias, papá", escribió Carlos Vives junto al conmovedor vídeo.

El martes, el cantante escribió el siguiente texto en honor a su padre: "Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el 'Nene Chu'. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá".

Una partida que supone un duro golpe para el artista, que reconoció en el mismo mensaje que la muerte de su padre le parte el alma.

"Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo... Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida", añadió el artista.

