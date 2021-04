Matthew Perry revela filmación del reencuentro de Friends

Los fanáticos de Friends enloquecieron el sábado cuando Matthew Perry (Chandler Bing), colgó una imagen en su Instagram donde se le veía preparándose para su regreso a escena junto a los demás protagonistas de una de las series más populares de la historia.

El actor compartió una imagen de él mismo preparándose para la próxima reunión de sus amigos "Phoebe, Rachel, Mónica, Joey y Ross".

"Segundos antes de comerme un pincel de maquillaje, sin mencionar el reencuentro con mis amigos", afirmó en la publicación de la selfie donde se le ve en una silla de maquillaje.

Matthew Perry confirma que Friends regresa en Instagram / Captura TMZ

Aunque Perry borró la publicación momentos después, el breve tiempo bastó para que la misma superara los 27.000 me gusta.

Los fanáticos de la serie ya habían obtenido un adelanto de la actriz Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) y del actor David Schwimmer (Ross Geller), quien confirmó a Andy Cohen a principios de marzo que el elenco y el equipo comenzarían la producción "en poco más de un mes".

"Me dirijo a Los Ángeles (...) finalmente, quiero decir, descubrimos una manera de filmarlo de manera segura, y habrá una parte que filmemos afuera debido, ya sabes, a los protocolos de seguridad", expresó en esa ocasión.

Se esperaba que las estrellas de Friends, Schwimmer; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y Perry, se reagruparan para lanzar un especial de la serie con HBO Max en mayo de 2020.

El anuncio de volver a estar juntos para un especial se hizo a principios de 2020, sin embargo, la filmación se fue posponiendo a causa de la pandemia del coronavirus una y otra vez.

No obstante, en enero pasado la mítica Phoebe Buffay, dijo que el rodaje ya había comenzado.

"Ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pre-grabación, así que definitivamente lo vamos a hacer, porque ya hemos rodado algo", señaló en una entrevista.

Al parecer el regreso de Friends no ocurrirá con un episodio real: Kudrow confirmó que ella "no será Phoebe"; mientras Aniston agregó que ella "no será Rachel".

"No estaremos interpretando a nuestros personajes. Somos nosotros reuniéndonos, que es algo que no suele suceder mucho y nunca ha pasado frente a otras personas desde 2004 cuando terminamos", sería, bromeó la artista, como "quedar para comer nachos en casa de Jennifer Aniston".

Friends es una serie de televisión estadounidense de 10 temporadas estrenada el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y que vio su final el 6 de mayo de 2004.

En 2018 Netflix pagó 100 millones de dólares por conservar las 10 temporadas creadas por David Crane y Marta Kauffman, pero en 2020 se rindió y admitió que ya no podría conservarla, por lo que la misma salió de la plataforma de entretenimiento el pasado 1 de enero.