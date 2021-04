Yordenis Ugás da una lección de humildad a quienes lo critican por "no saber hablar"

El boxeador cubano Yordenis Ugás se ganó los aplausos en las redes sociales por su lección de humildad a un usuario que se burló de su forma de hablar.

Ugás capturó el comentario que le habían hecho en una directa, en el que se burlaban de él diciéndole que "se dice HAMBRE, no hambe", junto a varias caritas de risa, y contestó al internauta en un corto pero contundente video en la popular red TikTok.

"Sí, yo sé que yo no sé hablar mucho. Cuando niño yo no mencionaba ni la J ni la Z ni la R. Me operaron de los frenillos y mejoré, pero aún no menciono la R", dijo con dificultad, pero con una sonrisa en su rostro.

"Encima de eso, soy del campo, soy de Santiago".

El púgil también reconoció que el boxeo le ha pasado factura: "Desde los 6 años soy un peleador y estoy cogiendo golpes en la cabeza".

El reconocido boxeador confesó que desde niño fue víctima de bullying –le decían tiñosa– y se la pasaba peleándose con todos los que se burlaban de él o lo humillaban. Sin embargo, quienes se metían con él "salían perdiendo" porque desde pequeño sabía pelear bien y no permitía que nadie lo intimidara.

"Ya no me fajo, ahora me río de las burlas", dijo como fruto de la madurez que ha desarrollado con los años.

La de Yordenis Ugás es una historia de superación. A pesar de las dificultades en el habla, del bullying y de quienes no apostaban por él, se convirtió en un exitoso boxeador profesional, que con solo 19 años se coronó en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero y es el actual Campeón Mundial en peso wélter.

"Así con mi hablado malo, he logrado muchas cosas hermosas y significativas en mi vida y, lo más importante, mi mensaje siempre llega a las personas", sostuvo en una lección de sencillez y humildad, sin perder la sonrisa.

El pasado marzo, el boxeador habló de su hijo autista, de 6 años, con cuya madre lleva un tiempo luchando en las cortes de Estados Unidos para que le permita estar más tiempo con él, y aseguró que su pequeño "ha sido una luz, una bendición, una suerte y me cambió la vida por completo...Los hijos Dios los manda como sea y uno solo tiene que amarlos".

Ugás, de 34 años y radicado en Estados Unidos desde 2010, ostenta otros títulos como el Oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cartagena 2006; Plata en la Copa del Mundo, Moscú 2005; Oro en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y el Bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.