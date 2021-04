Denuncian la tala indiscriminada de árboles en varias zonas de La Habana

Varias fotos difundidas en redes sociales muestran la tala indiscriminada de árboles que está teniendo lugar en La Habana, y las autoridades capitalinas parecen prestar nula atención ante el fenómeno.

"Aquí, la normalidad a la que todos nos vamos acostumbrando, donde todo es miseria, calamidad y destrucción... lo normal, tan normal, que pocos nos asombramos", denunció el cubano Carlos Alberto Fleitas Rodríguez.

"No les bastó dejar al abandono y que el tiempo destruyera lo construido, para ahora desmochar de raíz lo que una vez sembramos", agregó.

Rodríguez recopiló 60 fotos captadas en las últimas semanas, donde puede verse la tala de árboles en varias zonas capitalinas como El Vedado, Centro Habana, Reparto Kholy, Nuevo Vedado, Miramar, Boyeros, Cojímar, Palatino, La Vívora y El Cerro.

"¿Dónde están las autoridades pertinentes y responsables?", se pregunta. "No nos limpiemos ahora con culpar al simple obrero: el obrero tiene un jefe de obra, el jefe de obra tiene un jefe de proyecto, el jefe de proyecto tiene un director, el director tiene dirigente, el dirigente tiene un etc, el etc tiene un etc y así nadie es culpable y quién pierde. La Cuidad, se pierde todo, desde su humilde elegancia hasta su histórico urbanismo, su vida y nuestros valores".

En el grupo de Facebook Habana Verde, también se han estado denunciando varios casos de tala de árboles en la ciudad.

"Están dejando a El Vedado sin árboles. Esta vez incluso en el parterre de una escuela (19 e/ 6 y 8). ¿Qué les dirán a los niños? ¿Que cuiden el medio ambiente? ¿Que respeten el paisaje urbano? ¡No me hagan reír! Mejor lloro. Aquí está el antes y el después del crimen (cuyos autores seguramente no serán sancionados)", denunció la escritora cubana Denia García Ronda.

"Los restos de dos almendros adultos, maduros, hermosos, que se encontraban en 19 y 6 en el Vedado. Daban sombra al área de la escuela y ahora lxs niñxs tendrán que jugar al sol. Y me daban sombra, frescor y belleza a mi cuando pasaba bajo ellos. Sospechosamente la brigada que cometió este delito lo hizo todo en tiempo récord y ni una hojita dejaron. Cuando podan por mi casa, las ramas quedan en el piso por semanas antes de ser recogidas. ¿Quién autorizó?¿Con qué derecho, con qué autoridad?", dijo el escritor cubano Julio Carrillo Hernández.

Otra denuncia de poda de árboles llegó desde el emblemático Cementerio de Colón.

"Andar por esa calle, que es una de las principales del camposanto, era, para quienes a menudo lo hacemos, un placer, un oasis ante el sol implacable. Los ficus de ambas sendas se trenzaban en lo alto. Era algo hermoso también. No hay cables eléctricos ni representaban peligro alguno", indicó el cubano Juan Carlos Sáenz de Calahorra.